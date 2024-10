El I Festival de Jazz de Manacor s'acomiada aquest cap de setmana. Tot i que les previsions meteorològiques han modificat de forma puntual la programació prevista, l'essència del festival continua amb dos concerts pel record.

El dissabte, 2 de novembre, Aina Zanoguera i Gori Matas, seran els protagonistes. Després d'haver de posposar la data d'aquest esperat concert per mor de la pluja, Zonoguera i Matas pujaran a l'escenari de la Institució Pública Antoni Maria Alcover per jugar amb el so i oferir una música diferent i captivadora. Tot i que l'espectacle és gratuït cal fer reserva prèvia a través de la pàgina d'Enviu Manacor.

Serà el diumenge, 3 de novembre, que es posarà el punt final a tres setmanes de música i ambient amb un dels concerts més destacats del programa. Maria Schneider juntament amb la Clasijazz Big Band oferiran el seu millor repertori en un concert inoblidable a l'Auditori de Manacor. Si encara no teniu la vostra entrada, encara ho podeu fer a teatredemanacor.cat. El concert serà a les 19 hores.

La màgia del jazz ha captivat aquestes setmanes a centenars d'espectadors, i la bona acollida d'aquesta mostra donarà segur continuïtat a aquest primer festival a la ciutat.