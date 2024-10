La Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, junto al Ajuntament de Binissalem, ha entregado este miércoles las placas distintivas de ‘Emblemàtics’ a los quince comercios adheridos a esta iniciativa que tiene como objetivo la protección de la actividad comercial de proximidad así como la de los establecimientos con más tradición de los municipios.

Los comercios emblemáticos de Binissalem son Bodega Biniagual; Bodegas José L. Ferrer; Bodegues Oliver; Can Xiscos; Carnisseria Can Puig; Carnisseria Ca na Gori; Celler Tianna Negre; Forn Cas Soper; Forn Nou; Moda i Complements Gisela; Merceria Tot Punt; Vins Ca’n Novell; Vins Can Verdura; Vins Nadal y Vins Ripoll. Estos negocios y empresas han recibido las distinciones según varias categorías como emblemático, arraigado, arraigado con historia o arraigado con patrimonio.

Por parte del Govern ha acudido al Casal Can Gelabert el director general d’Empresa, Autònoms i Comerç, José Antonio Caldés, mientras que el alcalde Víctor Martí ha representado al Ajuntament de Binissalem. También han participado en el acto la gerente de la Agencia de Desarrollo Regional de las Illes Balears (ADR Baleares), Silvia Delgado, y la regidora de Comercio y Desarrollo Local, Catalina Cortés.