El Ajuntament de Santa Margalida ha celebrado este jueves y viernes dos reuniones con los vecinos de Can Picafort en las que el alcalde, Joan Monjo, les ha informado sobre las importantes obras que afectarán a este núcleo turístico y residencial durante toda la temporada baja. Estos trabajos afectarán a la movilidad en todo Can Picafort y también al estacionamiento, pues no se podrá aparcar en las calles afectadas durante unos seis meses.

Los ambiciosos proyectos, que comenzarán en noviembre y se prolongarán hasta finales de abril de 2025, consisten en una nueva reforma del Paseo Colón y en dos intervenciones en la Avenida del Golf y en Avenida dels Anglesos, que son las dos principales vías de acceso al núcleo turístico desde la carretera de Artà. Talarán unas 100 palmeras La reforma del Paseo Colón contempla eliminar un centenar de palmeras a cada lado de la calzada, como ya ocurrió en 2017, entonces con gran polémica hasta el punto que las palmeras arrancadas fueron replantadas en otro lugar. En esta ocasión no será así. «Las palmeras son un desastre, llevan mucho mantenimiento y rompen todas las tuberías; de hecho este tramo del Paseo Colón es donde más fugas tenemos», señala el alcalde, Joan Monjo. El proyecto del Paseo Colón abarca desde la rotonda de Capellans hasta la calle José Trías y alrededores, donde está previsto ampliar las aceras a cada lado de la calzada, renovar las canalizaciones de aguas residuales, pluviales y agua potable, soterrar todas las infraestructuras de servicios para evitar los cables aéreos y la renovación del alumbrado público y del mobiliario urbano. El coste de este proyecto asciende a 5 millones de euros, de los cuales la mitad se financiarán con recursos propios y el resto con fondos Next Generation de la UE. El segundo gran proyecto que comenzará este invierno es la reforma de las avenidas Golf y dels Anglesos. En ambas vías también se renovarán todas las tuberías, aceras y mobiliario urbano, aunque no se plantarán árboles para que se puedan ampliar las aceras. Este segundo proyecto tiene un presupuesto de 3 millones, la mitad de los cuales serán subvencionados por el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics del Govern.