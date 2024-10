Sineu busca fórmulas para poder ir a la escuela a pie y en bicicleta

La iniciativa «Sineu en bici i a peu», impulsada por padres y madres de alumnos de los centros escolares del municipio, ha comenzado a dar los primeros pasos para posibilitar que, en un futuro cercano, los alumnos puedan ir a la escuela a pie o en bicicleta con seguridad, como era habitual en los pueblos antes de que los coches se adueñaran de las calles.

Una de las primeras iniciativas ha sido la confección de un gran mapa de 3 por 3 metros con las «rutas seguras» que se han propuesto para llegar a la escuela desde cada uno de los barrios sineuers. La idea es que las familias y los alumnos se vayan familiarizando con estas rutas y con las distancias, calculando el tiempo que les podría llevar el recorrido desde sus hogares hasta el colegio.

Este mapa ha sido financiado gracias a una subvención otorgada por la Fundació Guillem de Colonya al proyecto «entorno escolar seguro» presentado por la AMIPA del CEIP Rodamilans. Es un ejemplo de las sinergías entre la plataforma y otras entidades relacionadas con la comunidad educativa, para un bien común.

Actualmente, el proyecto «Sineu en bici i a peu» está en fase de concienciación ciudadana y educación. «Estamos realizando mucho trabajo que tal vez ahora no es muy visible, porque son reuniones con el equipo de gobierno del Ajuntament de Sineu, con el claustro de profesores del colegio y con otras entidades; podemos afirmar que nuestro proyecto está en la agenda política del pueblo», aseguran los impulsores de esta iniciativa

Actualmente están estudiando junto con el equipo de gobierno (PP) qué tipo de soluciones se pueden implementar en las calles para que las rutas escolares sean más seguras. Sobre la mesa están ideas como limitar la velocidad permitida o reducir el número de coches aparcados en las horas de entrada y salida del colegio, entre otras ideas.

El mapa con las rutas seguras se ha colgado en la fachada del CEIP Rodamilans.

Concienciación

Por su parte, Més per Sineu también ha llevado al pleno municipal iniciativas para favorecer un entorno escolar seguro. Existe una voluntad expresa de los promotores de que este proyecto no sea politizado, sino que, con el apoyo de todos, los niños y niñas de Sineu puedan volver a ir y venir de la escuela en bicicleta y a pie, como era costumbre antaño. Y con ello, huir de los atascos, bocinazos y situaciones estressantes que son tan habituales en hora punta alrededor de los colegios, no solo en Sineu, sino en toda Mallorca.

Por el momento, las familias de Sineu ya tienen «deberes»: ir a pie a la escuela con sus hijos por las rutas recomendadas y verificar que, dejar el coche en casa, puede resultar muy gratificante.

Taller pedagógico

Este viernes, de 17:00 a 19:00 h en el comedor del CEIP Rodamilans, se celebrará un taller sobre experiencias pedagógicas de participación infantil y adolescente en el territorio. Además de ‘Sineu en bici i a peu’, participarán las asociaciones Nova Estació y Kal Melamina. El taller está dirigido por Camila Estigarribia y Georgina Dezcallar.

Por otra parte, ‘Sineu en bici i a peu’ se sumará al Street for kids convocado por Fapa Mallorca y Vianants Mallorca con una actividad infantil. Se trata de una iniciativa que persigue dar más protagonismo a las necesidades infantiles y juveniles en los entornos urbanos.