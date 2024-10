El conseller insular de Turismo, Jose Marcial Rodríguez, anunció este miércoles la revocación de la Declaración Responsable de Inicio de Actividad (DRIAT) del agroturismo Sa Talaia Blanca, regentado por el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, debido a diversas irregularidades detectadas en su actividad. La medida fue firmada el pasado 8 de octubre y afecta directamente al funcionamiento del establecimiento, que tal como confirmó el conseller, no cumple con los requisitos exigidos por la DRIAT al no disponer de las plazas turísticas que ofrece.

Rodríguez explicó que, de momento, no se procederá al cierre inmediato del agroturismo: «La propiedad tiene un mes para presentar un recurso ante esta resolución», explicó el conseller, aclarando que los plazos administrativos deben respetarse. Asimismo, defendió que la propiedad, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a recurrir la decisión: «Estamos aplicando la ley, que en este caso posibilita alegaciones ante la revocación de la DRIAT».

El conseller aprovechó la ocasión para cargar contra la presidenta del PSOE de Mallorca, Catalina Cladera, recordando que en 2019, durante su mandato, ya había una resolución firme para cerrar el agroturismo, que no fue ejecutada. «El cierre se decretó en ese año por la falta de la Explotación Agrícola Preferente, un requisito indispensable para ejercer la actividad», destacó Rodríguez. Cabe recordar que, en 2023, la propiedad logró subsanar esta cuestión. No obstante, en los cuatro años previos, el Pacte de Progrés no ejecutó el cierre del establecimiento, a pesar de tener sentencia firme.