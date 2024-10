Los seis balnearios de la playa de Alcúdia no estarán finalizados el 31 de octubre, con lo cual no entrarán en funcionamiento en temporada baja, una posibilidad que había previsto el Ajuntament d’Alcúdia cuando comenzaron las obras con la demolición de los antiguos kioskos, a finales de marzo. Pese a que las obras no se han detenido durante la temporada turística, conviviendo con los miles de turistas y residentes que veranean en la playa de Alcúdia, los trabajos llevan retraso y el Ajuntament pedirá a la Demarcación de Costas una prórroga hasta el 31 diciembre.

El proyecto de demolición de los balnearios viejos y construcción de otros de obra nueva será financiado íntegramente por la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern con fondos Next Generation de la Unión Europea, por un importe de 4.097.756€ . Ayer, el conseller de Turisme, Jaume Bauzà, y la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, visitaron las obras de cada uno de los balnearios, que están avanzadas, a excepto del balneario 2, que están paralizadas a instancias de los vecinos, porque implicaba la eliminación de una quincena de pinos. Las obras del balneario más próximo al puerto de Alcúdia son las que están más atrasadas. Foto: L.O. Noticias relacionadas Vecinos y empresarios tildan de «pelotazo urbanístico» los nuevos balnearios de la playa de Alcúdia Más noticias relacionadas Precisamente, sobre las quejas de vecinos y negocios de la primera línea que se han visto perjudicados por la construcción de los nuevos balnearis, de 27 metros de fachada, la alcaldesa recordó que «este proyecto ya lo encontramos aprobado y cualquier cambio sustancial pondría en peligro la concesión que tenemos para 30 años; los viejos balnearios estaban a punto de caerse, hemos hecho un diseño que minimice el impacto estético, con las paredes de color arena, y queremos remodelar el paseo peatonal en el mismo sentido». El conseller Bauzá destacó que «este proyecto forma parte de la reconversión de la playa de Alcúdia, es necesario apostar por instalaciones modernas y más respetuosas con el medio ambiente para hacer de las Illes Balears un destino turístico más competitivo y de calidad». El Ajuntament d’Alcúdia prevé sacar a concurso este mes la explotación de los balnearios, cuyos concesionarios tendrán que equipar siguiendo un interiorismo concreto. Con todo ello, se prevé que no se abran hasta la próxima temporada turística.