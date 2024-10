La Asociación Memoria de Mallorca y la Red Antirepresión de Familiares de Detenidas celebrarán la iniciativa «biblioteca humana» en Esporles y en Pollença, dedicada a la transmisión oral de las experiencias vividas por una persona en concreto.

La 'Biblioteca Humana' es una iniciativa nacida en Dinamarca en el año 2000, que se ha expandido a más de 80 países en todo el mundo. Se trata de un espacio en el que cada libro es la transmisión oral de las vivencias de una persona, un lugar físico donde las cuestiones vividas por los autores se exponen y pueden abrir un debate sobre el tema del libro humano, explican los organizadores en una nota.

El espacio se divide en subespacios y en cada uno de ellos está ubicado el autor y las personas que han elegido «leerle». La lectura es simultánea y con un tiempo y número de lectores determinados. Esta iniciativa tendrá lugar en unos días por primera vez en Baleares: en la sala de plenos del Ayuntamiento de Esporles el día 26, de 16.30 a 20 horas; y el 27 en Can Llobera, en Pollença, de 10:30 a 13:30 horas.

En esta ocasión, la temática que se abordará será 'Familiares afrontando la violencia política'. En la entrada de las respectivas salas habrá un servicio de acogida con un catálogo para que los lectores puedan elegir qué libros quieren leer, hasta completar el quórum.

La primera lectura en Esporles y al día siguiente en Pollença, con una duración de 15 minutos cada una y con un máximo de lectores por libro de cuatro personas. A continuación, se realizarán nuevas lecturas de los mismos libros con nuevos lectores, hasta el cierre de la biblioteca, en función del número de asistentes.

Un ejemplo de los libros humanos que se leerán es 'La Padrina', sobre Joana, de Algaida, que relata cómo era, cómo cambió su vida después del asesinato del 'padrí', cómo tuvo que «adaptarse» y sobrevivir a la nueva situación tan injusta y durante tantos años.

'Les 1001 cares de la història silenciada', sobre Apol.lònia, de Montuïri, cuenta: «Un día, cuando yo tenía unos 12 años, me la encontré llorando, llorando mucho, con un llanto muy fuerte y desesperado y fue la primera vez que escuché la historia, una historia que me sorprendió». Otros son 'No poder usar la llengua dels pares i padrins', Tomeu, Palma; 'Reprimint el dret a protestar', Anna, Badalona; 'Dones, mort en vida', Miquel, Alaró; y 'Filla en perill de mort', Mercè, Barcelona.

En total son 16 historias transmitidas en directo a través de «libros humanos» en lo que Memoria de Mallorca describe como «una experiencia única que busca crear conciencia y empatía hacia injusticias y problemáticas diversas, pasadas y actuales».

Organizan esta iniciativa la Asociación Memoria de Mallorca, la Red Antirepresión de Familiares de Detenidas y la Coordinadora del acompañamiento psicosocial del IV Plan de Fosas de las Islas Baleares, con la colaboración de los Ayuntamientos de Esporles y de Pollença.