La plataforma vecinal que se opone al trazado del cable eléctrico que ha de conectar la Península con Mallorca a través de sa Ferradura, en la costa de Alcúdia, ha mostrado su satisfacción tras la primera reunión del grupo de trabajo creado en julio entre administraciones y vecinos para tratar de consensuar un recorrido que se aleje de las urbanizaciones.

El portavoz de la plataforma de vecinos de Alcúdia afectados por el cable (VAAC), Carlos Moncho, ha destacado «la buena predisposición que hemos encontrado por parte de la Administración y de los técnicos para encontrar un trazado que suponga un mal menor y dar con soluciones que afecten a los vecinos lo menos posible». Además del portavoz de la VAAC, en la mesa se han sentado por primera vez representantes de todas las partes implicadas, con la asistencia del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro; el delegado de Redeia, Eduardo Maynau; el director del proyecto del segundo enlace entre la Península y las Illes Balears, Ignacio Granado; el subdirector general de Infraestructures i Integració Energètica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Rafael Aranda; por parte del Govern en les Illes Balears, Rafael Fernández; la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares; el director general de Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, Diego Viu; la directora general de Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, Paz Andrade y la directora general de Medi Natural i Gestió Forestal, Aina Torres.

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que el objetivo de constituir esta mesa de trabajo es «abrir un proceso de diálogo que permita definir un trazado terrestre consensuado entre todas las partes». Una vez que se alcance un recorrido de consenso, Red Eléctrica aportará a la tramitación del proyecto el nuevo trazado mediante una adenda que irá acompañada de una actualización del estudio de impacto ambiental y se someterá a una nueva información pública, según ha informado el Govern.

Sa Ferradura, definitivo

Aunque en esta primera reunión no se ha concretado ningún acuerdo, ha quedado claro que el trazado submarino del cable y su llegada por sa Ferradura son innegociables. Red Eléctrica ha mostrado en esta reunión los 13 puntos de aterrizaje posible que se han estudiado y ha señalado que este punto situado junto a La Victòria es el que tiene menor afectación a la posidonia oceánica. En cambio, sí hay voluntad para modificar el trazado terrestres, que ha levantado una fuerte oposición vecinal. En esta primera sesión se ha planteado la posibilidad de que gran parte del nuevo trazado discurra por carreteras de titularidad pública del Consell de Mallorca.

«El trazado actual no nos gusta a nadie en Alcúdia, ahora mismo no hay una segunda propuesta de trazado pero se está estudiando una distinta a la que se ha publicado en el BOE y hay voluntad de encontrar una alternativa; se ha publicado el proyecto para que pueda avanzar su tramitación en otros aspectos, pero el trazado terrestre no nos gusta y seguiremos luchando por las familias de Alcúdia», señala Moncho.

La propuesta de la plataforma vecinal es que el cable no transcurra cerca de ninguna vivienda y que, en caso de hacerlo, lo haga con una protección superior a lo que marca la ley.

La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, también ha mostrado su satisfacción «porque hay un compromiso para modificar el trazado terrestre del cable eléctrico; la idea es que no pase por las urbanizaciones y hay voluntad de buscar una alternativa».

Alegaciones

Una de las mayores preocupaciones entre los vecinos de las urbanizaciones de Alcúdia por donde discurre el proyecto actual del cable es que éste ya ha iniciado su periodo de exposición pública, donde se han determinado las características del enlace eléctrico, y temen que el plazo para presentar alegaciones al mismo finalice antes de que se haya consensuado un recorrido alternativo. La plataforma vecinal VAAC ha confirmado su intención de presentar alegaciones al trazado actual, de manera paralela al proceso de negociación del grupo de trabajo para encontrar un recorrido de consenso. El Ajuntametn d’Alcúdia, en cambio, no presentará alegaciones.

«El proyecto ha sido publicado para que pueda avanzar en otros aspectos, como el trayecto submarino, pero Red Eléctrica está dispuesta a modificar el recorrido terrestre mediante una adenda al proyecto original, así que no hará falta presentar alegaciones».

Cabe recordar que entre 2021 y 2023 se celebraron plenos muy convulsos en el Ajuntament d’Alcúdia, en los que se manifestaron los vecinos de las urbanizaciones afectadas, que son las que se encuentran situada en el lado alcudienc de la Bahía de Pollença (Bonaire, Manresa, Camí dels Anglesos, Es Barcarès, Sa Marina, etc.).

Tras numerosas intervenciones de los vecinos, finalmente se aprobó por unanimidad una moción en la que el Ajuntament d’Alcúdia se postulaba a favor de las demandas vecinales . Sin embargo, los partidos de la oposición no han sido invitados a participar en el grupo de trabajo. El concejal de El Pi, que era el alcalde cuando estalló el conflicto, Domingo Bonnín, defenderá este martes en el pleno municipal una nueva moción en la que exige de nuevo que el cable entre por la bahía de Alcúdia, directamente hacia la central de Es Murterar. Sin embargo, esta opción está totalmente descartada por parte de los promotores del proyecto, al entender que incumpliría la Llei d’Espais Naturals y otras normativas, en especial las referentes a la protección de la posidonia.