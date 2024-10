Este sábado ses Salines se vestirá con sus mejores galas para celebrar su Nit de l’Art que contará con 75 exposiciones distribuidas por locales y calles y plazas de la localidad.

- ¿Qué supone Artinsal para el municipio de ses Salines?

- Artinsal se ha convertido en un referente de nuestro municipio. La fecha del Artinsal es esperada para todos: particulares, colectivos, comercios y restaurantes. Para nuestro municipio supone otro día de inyección económica para comercios y restaurantes de ses Salines, ya que hacen mucho trabajo y esto es una ayuda más que damos al tejido comercial, de principio a fin de año.

- ¿Cuántas ediciones se han realizado?

- Este año es la cuarta edición y nosotros estamos muy satisfechos. Estamos experimentando que cada año hay más participación y más gente espera el día de la Nit de l’Art salinera. Esperamos que esta iniciativa esté con nosotros muchos más años.

- ¿Qué destacaría del programa?

- A mí no me gusta destacar un acto o una exposición en concreto, sino todo el día en su conjunto. Es un día para disfrutar de la música, el arte y la cultura. Me gustaría destacar la esencia del ARtinsal como conjunto de acciones que forman una gran tarde y una gran velada. Este año, también, tenemos una actuación especial para cerrar esta edición, la de Tomeu Peña en concierto en la Plaça Major.