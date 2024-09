Nueva baja en las filas de Vox. La única regidora del partido en el municipio de Esporles, Andrea Busquets, pasará a ser edil no adscrita tras una nota de prensa que se publicó desde la formación política de ultraderecha en respuesta a la declaración de Esporles como pueblo de acogida de menores no acompañados: «han puesto en mi boca palabras que yo no he dicho y han publicado barbaridades sobre mí. Soy la persona de todo el partido que más antagónica sea con las ideas respecto al racismo», ha explicado Busquets.

Debido a este encontronazo, la edil ya ha presentado su renuncia. El origen del conflicto se inicia con las declaraciones que Busquets hizo llegar a su ya expartido tras un tenso pleno en el que se trató la situación de los menores migrantes no acompañados: «los vecinos de Esporles, así como los representantes de Vox no somos racistas, ni xenófobos, nadie tiene nada en contra de los menores, aunque se les exigen responsabilidades; otra cosa es que nos preocupe el estado en el que están viviendo, ¿una casa con cuatro habitaciones para veinte niños? El Ayuntamiento sabe que no está cumpliendo con la normativa al permitir que pernocten más de seis menores pero es más fácil acudir a la demagogia barata y a los insultos de los vecinos. La convivencia es posible y se podría conseguir siempre que se cumpla con lo establecido en el reglamento», envió la regidora a su partido. Sin embargo, lo que se publicó en la nota de prensa de Vox poco tiene que ver con esas declaraciones. El comunicado de la formación mencionaba múltiples declaraciones de Andrea Busquets «que yo nunca pronuncié», incluso el hecho de instar a los candidatos de Pas-Més a acoger a los menores en sus propias casas. Éstos son los extractos de la nota de prensa que Vox publicó en nombre de Busquets: La edil se siente enfadada e indignada con lo ocurrido, y mantiene que sus ideas nada tienen que ver con lo que se publicó en la mencionada nota. «Yo no quiero inmigración ilegal, sigo manteniéndolo, pero porque no quiero nada ilegal, no porque sean inmigrantes, lo que dije es muy diferente a lo que han publicado. Es una mentira del que era mi propio partido», zanja.