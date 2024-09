El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, ha convocado este jueves a los medios de comunicación para «poner encima de la mesa» su dimisión en el marco del pleno ordinario. Lo ha hecho, aunque para sorpresa de todos los asistentes, lo ha llevado a cabo de una manera inédita. «Después de que Catalina Cladera pidiera mi dimisión por la cuestión del agroturismo de mi familia, la reto a un debate público que definirá mi continuidad en el cargo. Si gana ella, dimitiré; pero si gano yo, le pediré que lo haga ella».

Tras una larga exposición de motivos en la que, entre otras acusaciones, ha culpado a la presidenta del Partit Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, de ser «la responsable de las 13 muertes en la tragedia de Sant Llorenç del 2018» y de las «violaciones a las menores tuteladas por el IMAS», Monjo ha asegurado que ella «no es quién para pedir mi dimisión» por lo que la ha retado a un debate público para tratar estas cuestiones.

«A finales de agosto sufrí un acoso mediático y político para ir en contra de mi carrera política a través del tema del agroturismo y lo que más me molestó fue la actuación de la señora Catalina Cladera», ha apuntado el alcalde en una intervención al final del pleno ordinario del mes de septiembre. «Además, me da vergüenza como se hicieron las cosas desde las consellerias de Turisme y Agricultura en 2019», continuó. Monjo se refería a que en 2019 esas dos consellerías ordenaron el cierre del agroturismo regentado por su hija y ubicado en Muro por supuestamente no cumplir con la normativa. Una noticia que salió a la luz en su momento pero que hace unas semanas volvió a la palestra de la actualidad debido a que el establecimiento continúa abierto.

Cladera no es la única que ha pedido su dimisión. También lo hizo el presidente de Més per Mallorca, Jaume Alzamora, y la agrupación del PSOE de Santa Margalida. Por ello, respecto a Alzamora, Monjo también ha cargado en su contra: «Me sorprendió que se apuntara a pedir mi dimisión porque está en contra de la saturación turística aunque a través de la empresa de su hermano ha regado de dinero público la vuelta ciclista 312, una carrera que satura toda la isla», le acusó. De hecho, a pesar de que Monjo asegura que es Més quien ha «armado la guerra del agroturismo» es con Cladera (PSOE) con quién se quiere enfrentar en un cara a cara. De momento, continuará en el cargo, al menos, hasta que la socialista le responda si acepta el debate.