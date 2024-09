El Ajuntament de Son Servera aprobó ayer en pleno municipal una subida del 6,7 % del Impuesto Sobre Bines e Inmuebles. Por cada 100 euros el ciudadano pagará 6,7 euros más. Una subida que supondrá unos ingresos de casi medio millón de euros para las arcas municipales.

La propuesta fue aprobada por 10 votos a favor (PP e Independents) y los 5 votos en contra de los socialistas.

El regidor de Hisenda del consistirio, Pep Servera, defendió la propuesta asegurando que «no es un gran incremento pero si debíamos cuadrar presupuestos de cara al año que viene, donde, solo de costes salariales de personal, el nuevo contrato de socorrismo que incluirá la subida de salario del nuevo convenio colectivo y que incrementará este contrato en un 30 %, u otros servicios nuevos como puede ser el mantenimiento de la nueva escoleta 0-3 años que pronto será una realidad, incrementará los costes. «O se actualiza o no se llega a todos los servicios», matizó. Además añadió que no se actualizaba desde el 2014. «Es una medida necesaria para no recortar ningún tipo servicio y hacer frente a los nuevos», concluyó.

Servera también recordó que actualmente «no podemos coger dinero del cajón municipal, cuando en años pasados si podíamos».

Por su parte, el PSOE, único partido en la oposición durante la sesión ante la ausencia del regidor de Podemos, se mostró crítico con la medida. «Dejamos unas arcas públicas saneadas y sin subir impuestos durante 12 años», matizaron. Además recriminaron al equipo de gobierno que «los ciudadanos tenemos que pagar vuestra mala gestión».

Los socialistas también recordaron que el PP llevaba una rebaja de impuestos en su programa electoral, «otra promesa electoral incumplida, como el ACIRE», recriminaron los socialistas.