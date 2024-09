La plataforma vecinal que exige reformar y mantener el uso escolar en el CEIP Es Putxet - apuntalado desde hace años - ha solicitado ante el Ajuntament de Selva y la Conselleria d’Educació la paralización del proceso acordado entre ambas administraciones para la construcción de un nuevo colegio en el núcleo de Selva.

'Salvem Es Putxet’ apunta que la finca que el Ajuntament de Selva quiere adquirir para que el Govern construya el nuevo centro escolar «no es apropiada porque está junto a la carretera de Lluc, una vía con gran densidad de tráfico durante todo el año; por las dificultades de acceso al pueblo que supone esta ubicación y por estar en una zona inundable». La plataforma reitera su posición de reformar el edificio de Es Putxet y mantener su uso escolar. Cabe recordar que el edificio de Primaria está apuntalado parcialmente por la aparición de unas grietas y los alumnos fueron trasladados al edificio Es Centre.

Por su parte, el alcalde de Selva, Joan Rotger, desmiente los argumentos de la plataforma y hoy tiene previsto aprobar en el pleno una modificación de crédito para disponer de 2,6 millones del remanente de Tesorería con el fin de comprar una finca de 14.000 m2. para tal fin.

«Puedo garantizar que Es Putxet será rehabilitado y tendrá usos socioculturales, pero es un edificio del año 1930 que no reúne las condiciones adecuadas para ofrecer una enseñanza de calidad con los estándares actuales; está obsoleto, hay clases en los pasillos, no tiene patio cubierto, las aulas tienen ratios muy elevadas y los alumnos no pueden utilizar el pabellón deportivo porque está demasiado lejos».

Rotger recuerda los problemas de grietas que obligaron a apuntalar el edificio de Primaria de Es Putxet y a trasladar a los alumnos a un edificio municipal en abril de 2023, y añade que «construir una nueva escuela resuelve las necesidades educativas de Selva para las próximas décadas y nos permitirá reunir en un mismo centro escolar las aulas de Infantil, Primaria y la Escoleta, que ahora están repartidos en varios edificios separados».