Crece la desesperación y el malestar vecinal en Sóller por la saturación de todos los accesos al Valle y el caos circulatorio en las vías principales que este viernes se ha vivido por segundo día consecutivo. Numerosos vecinos y la plataforma SOS Sóller han reflejado la situación en redes sociales y muchos han comentado que probablemente este domingo se repita.

Si el jueves se produjeron retenciones kilométricas que incluso obligaron a cerrar el túnel durante un tiempo, este viernes ha habido también afluencia masiva de turismos hacia el Valle, no solamente por el túnel, sino también por la carretera de Deià, donde ha vuelto a haber retenciones importantes.

Visitantes se saltan la prohibición de acceder al centro.

Por otra parte, los ciudadanos han denunciado de nuevo que muchos vehículos no residentes no respetan la actual limitación de entrada hacia el centro por la calle Isabel II, donde también ha habido colas, y de nuevo problemas en el camino del Murterar, utilizado como única vía de escape para los vehículos que caen en la trampa sin salida que supone entrar hasta el centro con la pretensión de encontrar un aparcamiento inexistente. El Ajuntament admite su impotencia, ya que no puede limitar la libre circulación de vehículos, mientras que la Policía Local resulta del todo insuficiente.