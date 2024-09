El grupo ecologista GOB ha denunciado este jueves que hay barcos de empresas de transporte turístico, las conocidas como 'golondrinas', que ponen en peligro las seguridad de los bañistas porque entran en la zona de baño durante las maniobras de atraco y desatraque del muelle existente.

La entidad ha publicado este jueves unas imágenes sobre dichas maniobras para denunciar la inseguridad que se produce de forma habitual en esta cala del norte de Mallorca, con tráfico de embarcaciones abundante, especialmente de 'golondrinas'. Según el GOB, aunque estas empresas deben pedir a la Dirección General de Costas y Litoral una autorización para poder embarcar y desembarcar personas en el muelle, «no consta que todas las empresas que actualmente operan en la cala cuenten con la autorización adecuada».

Las zonas de baño son de competencia municipal, aunque las normas que regulan la necesidad de un balizamiento y su disposición derivan de normativa estatal, recuerda el GOB, que detalla que en Cala Tuent hay un cartel que detalla la disposición del balizamiento y de un un canal de navegación aislado de la zona de baño y que, a priori, no debería suponer ningún riesgo.

«Pero la realidad dista mucho de lo que dice el cartel, del proyecto que presentó el ayuntamiento y que recibió autorización», denuncia el GOB, que advierte de que, a la altura del muelle, hay un espacio abierto en el balizamiento que deja acceso a la zona de baño y por donde «muchas embarcaciones se aproximan e incluso fondean dentro de la misma zona de baño», como revelan las fotografías que ha hecho públicas.

El GOB pide al Ayuntamiento de Escorca que cumpla la normativa y coloque el balizamiento de forma que se pueda garantizar la seguridad de los bañistas, porque tal como está colocado actualmente, «además de no cumplir lo que dice la Resolución de balizamiento de febrero de 2023 de Puertos del Estado, no corresponde al proyecto autorizado por la Dirección General de Costas y Litoral». La entidad verde denuncia «otras irregularidades», como que el muelle fue ampliado en los años 2019 y 2020 aunque el Ayuntamiento no disponía de concesión para poder realizar las obras, por lo que fue con «unas obras ilegales».

El GOB denuncia además que las terrazas de unas edificaciones de la playa invaden el Dominio Público Marítimo Terrestre y pide que se derriben. También denuncia la existencia de boyas de fondeo fijo colocadas con muertos, que son ilegales y deben retirarse, en el lado del canal de navegación y cerca de la costa. El GOB insiste en que lo más urgente es tomar medidas para evitar que las embarcaciones entren en la zona de baño, por el riesgo para las personas y los daños a la vida marina del intenso tráfico.