La falta de recursos económicos ha obligado a la Mancomunitat del Pla ha devolver al Govern las competencias del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) para personas dependientes. Así, la entidad dejará de gestionar este servicio que llevaba años siendo deficitario una vez el Govern haya adjudicado la nueva gestión a una empresa privada. Este mismo mes, el Ejecutivo Balear ha sacado el servicio a licitación.

Desde la Mancomunitat decidieron ya en la pasada legislatura rescindir el convenio firmado con Dependència y por el cuál el Govern financiaba el servicio mientras la Mancomunitat se encargaba de su gestión. El principal motivo para ello fue la falta de rentabilidad de éste. «El dinero que se daba a la Mancomunitat era muy inferior al que el Govern pagaba a empresas privadas por el mismo servicio, esto ha provocado que tengamos un déficit importante de personal y ha acabado por resentir un servicio tan importante como éste», explica la presidenta de la Mancomunitat, Joana Maria Pascual. Así, Pascual señala también que «nosotros seguiremos ofreciendo el servicio para aquellas personas que aún no tienen valoración de dependencia pero eso ya implicará muchas menos horas puesto que la mayoría de personas que reclaman este servicio son dependientes». Al final, desde la entidad valoran que el Govern haya asumido su competencia como algo positivo. «Nosotros no podíamos poner más dinero para algo que no era de nuestra competencia. Ahora, el Govern podrá pagar mejor a la empresa que lo gestione y así pagar mejor a trabajadores y ofrecer un mejor servicio», sentencia.

La Conselleria de Famílies i Afers Socials prevé destinar a este servicio un total de 2.733.694 euros. El precio de referencia por hora que se aplicará es de 26,16 euros la hora.

En total el servicio estará disponible 104.499 horas para los usuarios de los municipios del Pla que tienen las competencias de Serveis Socials cedidas a la Manacomunidad. Se dividirán en 7.833 horas mensuales entre los meses de octubre a diciembre y otras 9.000 horas mensuales entre enero y septiembre.

El Servei d’Atenció a Domicili lo prestan técnicos especializados a aquellas personas con carencia de autonomía personal, dificultades de desarrollo o con problemáticas familiares especiales que los impiden llevar a cabo de manera autónoma las tareas habituales de la vida cotidiana.