La Mostra d’Arts Escèniques de Santa Eugènia cumple este año 25 ediciones consolidándose como un destacado festival que abarca distintas disciplinas de la mano de artistas y compañías locales e invitadas.

La cita arrancará este jueves con una instalación paisajística creada de manera colectiva por vecinos de este municipio de Mallorca bajo las directrices de dos artistas noveles taujanes. El mismo jueves, habrá una noche de Teatre de Barra, con obras inspiradas en clásicos del cine. El éxito de este formato teatral ha sido tal, que comienza con las entradas ya agotadas.

El viernes 6 de septiembre la tarde está dedicada al público familiar con el juego libre de Ludoteca de Jardí en la plaza, mientras que por la noche actuará Guillem Albà con el espectáculo Ma Solitud, con dos pases en la plaza Bartomeu Coll. La velada finalizará con un concierto de Spunky Clappers, y la actuación de varios Djs.

El sábado 7 la compañía mallorquina Em sembla una bona idea ofrecerá el espectáculo infantil La Girafa i la balena, mientras que el Centre Parroquial acogerá una instalación de la compañía Il.lusions Efímeres. La tarde del sábado se celebrará la Quarterada teatral, un recorrido teatral por distintos espacios encabezado por xeremiers y The Swingerbrass. Este año con los galardonados espectáculos circenses Ai’Moko (Venezuela), If per Cia Voël (Barcelona) y Poi, una obra en continuo crecimiento que se estrenó en la Mostra d'Arts Escèniques hace cinco años.

Las entradas a los espectáculos tienen precios solidarios pues se destinan a entidades sociales del municipio o consisten en bolsas de productos para el banco de alimentos de Santa Eugènia. Este martes, el alcalde, Pep Lluís Urraca, y la concejal de Fires, Leticia Bonnín, han prestando la Mostra d'Arts Escèniques junto con su director, Mateu Canyelles, y las productoras Vanessa Verd y Esperança Crespí.