Los vecinos del municipio de Puigpunyent no tendrán asistencia médica en la localidad durante toda esta semana, hasta el día 9 de septiembre. Así reza un cartel que se ha colgado en la Unidad Básica de Salud (UBS) en el que se informa a la ciudadanía de la situación y avisa a los usuarios que en el caso de necesitar una cita se pongan en contacto con el centro de referencia de la Vileta o si es una urgencia llamen al 061. En el mes de agosto los vecinos, tanto de Puigpunyent como de Galilea, estuvieron ya diez días sin médico. El alcalde, Antoni Mari, así lo ha explicado a este periódico. «Es una situación inédita. No tenemos atención primaria todas la semana ni el día 9 de septiembre. Nosotros nos hemos puesto en contacto con el IB Salut y la respuesta es que no encuentran sustitutos en vacaciones».

En el mes de agosto la UBS cerró casi de forma continuada durante dies días El alcalde mostró su «indignación y malestar ante estas decisiones que privan a todo el municipio de un servicio tan esencial y necesario». Marí exige soluciones «inmediatas».«Haremos todas la presiones necesarias hasta que se resuelva esta situación y que no se vuelva a producir». Fuentes autorizadas de IB Salut explicaron que esta situación se debe a la falta de médicos de familia. «Hemos hecho todo cuanto hemos podido para encontrar un sustituto pero no ha sido posible». A su vez desde la Conselleria pidieron «disculpas a la población» y confían en que «a partir de la semana próxima se pueda volver la normalidad en las consultas. Entendemos que para la gente mayor tener que desplazarse es complicado». El alcalde ha destacado que «podemos entender que un día haya un problema pero es que hace demasiado tiempo que estamos de esta manera. La gente mayor no tiene tan fácil desplazarse». Por ello exige «que se busquen los medios para no privar a la población de un servicio tan básico como es la salud».