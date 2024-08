Prohibido el baño en un tramo de la playa de Albercuix por contaminación fecal

La regidora delegada del Port de Pollença, Joana Aina Campomar, confirmó este miércoles el cierre de un tramo de la Platja d’Albercuix tras detectarse contaminación fecal en el agua. El resultado de las pruebas analíticas de sanidad mostró niveles preocupantes, lo que llevó a izar la bandera roja en un tramo específico de la playa, entre el hotel Sis Pins y la torre de vigilancia, justo en el primer tramo del paseo Voramar. Aunque se había colocado bandera amarilla en otros puntos cercanos, estas restricciones ya se levantaron.

Campomar explicó que, aunque no se ha identificado ninguna fuente concreta de contaminación, no parece que las recientes lluvias hayan sido la causa, ya que las analíticas del 22 de agosto, realizadas después de una DANA, no mostraron anomalías. «No hemos encontrado ninguna explicación concreta, por lo que realizaremos análisis diarios», afirmó la regidora. Una posible causa podría ser el vertido de residuos fecales por parte de los numerosos barcos que frecuentan la bahía.

Campomar subrayó la necesidad de regular esta actividad, señalando que el Plan de Puertos de las Islas Baleares prevé la implementación de boyas ecológicas, una medida que el municipio apoya para proteger la calidad del agua.

El Port de Sóller ha vivido otro episodio del cierre de la playa de Can Generós recientemente. La bandera roja permaneció precintada durante todo el pasado fin de semana a causa de contaminación biológica, probablemente favorecida por la crecida provocada por la DANA del día 15 de agosto, que desembocó en este punto. Se trata una de las estaciones de muestreo de la calidad de las aguas, de las cuatro que hay en la bahía. Durante estos días los bañistas se habían trasladado a otras playas del Port lo que perjudicó bastante a comercios y restauración de la zona de Can Generós, que ayer ya tenía una ocupación normal.