El Cosso de Felanitx 'se venga' de Le Senne

No hay fiesta en Mallorca sin polémica. Desde primera hora de este miércoles Felanitx vibra con la fiesta de Sant Agustí. El Cosso de Felanitx no ha dudado, como todos los años, en aprovechar temas candentes de las Islas para hacerlos protagonistas de su gran fiesta. El momento más 'movido' de la fiesta ha sucedido cuando la peña 'felanitxera' ha colgado boca abajo una foto de Gabriel Le Senne, todavía presidente del Parlament balear, y la ha roto, imitando el momento en que Le Senne arrancó y destrozó una imagen de Aurora Picornell y las Roges del Molinar, símbolos de la represión franquista en Mallorca, en pleno hemiciclo balear, durante el pleno en el que se debatía la derogación de la Ley de Memoria Democrática, a iniciativa de PP y Vox.

Como siempre la crítica y, principalmente, la ironía han sido las protagonistas del acto. En sus parlamentos han incidido en la situación de las barraques de Portocolom, que están valladas y pendientes de restauración desde hace años. También ha habido mensajes de temas de rabiosa actualidad, con carteles que rezaban 'La vivienda es un derecho, no un privilegio', y otro cartel que apuntaba 'Top 3 lugares en Mallorca: es Murterar, Son Gotleu y es Much. Sin olvidar menciones a Carles Puigdemont y al aspirante a la Casa Blanca, Donald Trump.

Quien no se ha dejado ver por Felanitx es a la presidenta del Govern, Marga Prohens, ni a ninguna otra autoridad, que no está previsto que acudan a la fiesta, por lo que no pasarán bajo el palio de la peña.