En la sesión plenaria celebrada ayer, el Ajuntament de Santa Margalida aprobó la propuesta del equipo de gobierno para adquirir dos solares en el núcleo de Can Picafort, sumando un total de 250.000 metros cuadrados. Los terrenos, ubicados en la avenida de Santa Eulària, justo detrás del Club de Tenis Pegafort, serán destinados a la ampliación de la zona deportiva, así como a la construcción de un aparcamiento disuasorio y un espacio multiusos para la celebración de eventos.

La operación de compra de los terrenos, cuyo coste asciende a 3 millones de euros, será financiada con el remanente de tesorería del municipio, que supera los 20 millones de euros. El actual equipo de gobierno destacó que esta adquisición forma parte de su estrategia para dotar a Can Picafort de nuevas infraestructuras que beneficien tanto a los residentes como a los visitantes.

Sin embargo, la propuesta no estuvo exenta de críticas. El PSOE se abstuvo en la votación. Su portavoz, Xisco Bergas, expresó su apoyo parcial a la iniciativa, al considerar positiva la adquisición de suelo urbanizable para evitar la especulación inmobiliaria, como la posible construcción de una urbanización de lujo.

No obstante, cuestionó la necesidad de adquirir una superficie tan grande, especialmente cuando más de la mitad corresponde a suelo rústico. «Si bien no estamos en contra de los usos previstos por el equipo de gobierno, desde el PSOE consideramos que estos terrenos podrían ser más útiles si se destinan a la construcción de un instituto en Can Picafort», afirmó Bergas.