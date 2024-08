Otro día caótico en Sóller con numerosas molestias y perjuicios para muchos vecinos a causa de la saturación circulatoria y de personas, incrementada por el hecho de ser un día nublado y, por tanto, con menor afluencia a las playas de la Isla. Un día ideal para muchos turistas para aprovechar y conocer el otrora ‘tranquilo’ interior.

Desde media mañana y hasta la tarde todos los accesos al Valle se han visto saturados de tráfico visitante y local con retenciones kilométricas que en el caso de la entrada desde Palma han llegado en algún momento hasta la boca bunyolina del Túnel de Sóller, lo que ha obligado a la DGT a intervenir para regular el tráfico. Una vez más la carretera del Desvío y el tramo hasta el Port se han llevado la peor parte.

Controles

A pesar de que los no residentes no pueden entrar hacia el centro desde el túnel, muchos coches de alquiler se saltan la prohibición, colapsado también el centro. La plataforma SOS Sóller denuncia a diario en redes sociales estos incumplimientos, provocados también por muchos visitantes que intentan entrar y aparcar. Bares y restaurantes admiten que la situación no les favorece.