Tomeu Fullana, conocido como ‘Furri’, es un montuirer de 31 años que ha dedicado gran parte de su vida a preservar las tradiciones de su pueblo. Nacido en 1993, Fullana ha sido durante 15 años la Dama dels Cossiers, y ahora asume un nuevo y emocionante rol como dimoni, en Banya Verda. En esta entrevista cuenta sobre su trayectoria, su vínculo con las tradiciones de Montuïri y cómo vive su primera salida como dimoni en las fiestas de Sant Bartomeu, que está previsto que se celebren hoy, si el tiempo lo permite.

¿Cómo ha sido la transición del anterior Banya Verde a usted?

El año pasado, durante la noche de Sant Bartomeu, Joan Mesquida, que ha sido en Banya Verda durante 22 años, anunció que se retiraba a pesar de que las sensación que teníamos era la de que iba a continuar muchos años más. Yo hacía 15 años que bailaba con el grupo de Cossiers como la Dama y teníamos claro que tenía que ser uno de nosotros. Fuimos cuatro los que nos postulamos para esta figura de gran nombre y responsabilidad. Después se votó entre el grupo y en una comida me comunicaron que yo había ganado.

Como usted ha dicho, es una gran responsabilidad. ¿Cómo se siente?

Siento un gran orgullo. Ya estaba cumpliendo un sueño siendo la Dama dels Cossiers y ahora siento que lo vuelvo a hacer. Poder ser dimoni completa este círculo de sueño hecho realidad y sobre todo valoro el privilegio de poder serlo el tiempo que quiera y pueda. Esta figura es única y tiene unas funciones muy diferentes a cualquier otra.

Entre estas funciones está la de hacer polissonades. Dicen que el dimoni pega mucho. ¿Usted qué cree?

Es cierto que estos últimos años ha pegado más, aunque eso se debe a la masificación de la fiesta: cuanta más gente hay, menos sitio tienen los Cossiers para bailar. Y la función del dimoni es, entre otras, hacer sitio.

¿Por cuanto tiempo quiere ser en Banya Verda?

Mientras mi cuerpo lo aguante me gustaría serlo. Mientras lo disfrute, lo pase bien y mi cuerpo lo permita a nivel de lesiones no tengo una fecha límite. Espero poder serlo muchos años.

¿Ha entrenado para hoy?

Sí. He entrenado mucho desde principio de año. He ido a correr y también he hecho entrenamientos de fuerza que me ayuda mucho.

Se ha comentado que tiene un nuevo vestido. ¿Es así?

Exacto. Al final el vestido de dimoni tiene que estar hecho a medida. Quiero agradecer el trabajo de Rocío Díaz y de Mateu Rigo que lo han confeccionado y pintado. Ahora que ya está todo listo, todavía no estoy nervioso y he dormido muy bien.