El Ajuntament de Santa Maria del Camí, junto con la Mancomunidad del Raiguer, ha proyectado la construcción de un gran recinto ferial en un solar anexo al aparcamiento de Son Gulla, que es de propiedad municipal.

El proyecto, valorado en 2,5 millones de euros, se prevé que sea financiado mediante las subvenciones del Impuesto de Turismo Sostenible, cuya convocatoria finaliza este mes, según informó el alcalde, Nicolau Canyelles.

El nuevo recinto será una gran nave multiusos con el objetivo principal de acoger eventos culturales y de promoción del municipio. Además, el edificio albergará despachos, aulas y las dependencias de la Policía Local y Protección Civil. En concreto, se ubicará un Centro de Innovación, Búsqueda y Formación para la Sostenibilidad del Turismo Vitícola de Mallorca y una Oficina de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) sobre el Vi de la Terra de Mallorca, según se detalla en el proyecto al que ha tenido acceso este periódico.

El proyecto contempla la construcción de un edificio en planta baja con una superficie total de 1.195,21 metros cuadrados, distribuidos en 628,69 m² en planta baja, 90,35 m² en un altillo y 476,17 m² en planta piso.

En la planta baja, se habilitará un espacio diáfano destinado a ferias y exposiciones, complementado con dependencias de conserjería, limpieza, baños y almacén. El acceso principal se realizará a través de un porche que marcará la entrada al recinto. «Este macroproyecto busca dinamizar la vida cultural y social de Santa Maria del Camí, dotando al municipio de un espacio cerrado donde se puedan realizar eventos en el caso que las condiciones meteorológicas sean adversas», detalló Canyelles.

Presentación

El Ajuntament todavía no ha anunciado públicamente el proyecto, aunque ha convocado para el próximo lunes 19 de agosto, un pleno extraordinario para su aprobación. Precisamente este jueves se celebra una Comisión Informativa en la que se facilitará la información al resto de formaciones políticas. Además, la construcción depende de que el Govern conceda el dinero al Ajuntament para poder ejecutar este macroproyecto. «Si nos dan el 100 % de la convocatoria lo podremos llevar a cabo, aunque si solo financian una parte, no será viable», explicó Canyelles. El hecho es que el Ajuntament no puede financiarlo porque «vamos ahogados», aseguró el alcalde.