La Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia del Govern balear está tramitando la declaración de proyecto de interés autonómico para la instalación de un parque fotovoltaico de 210.000 metros cuadrados en terrenos rústicos de Sencelles. Equivalen a unas 30,5 quarteradas en la zona conocida como Ses Planes. El proyecto, que se tramita a petición de la empresa Sun Hive S-L., consiste en la instalación de 33.600 paneles solares, con una potencia instalada de 16.000 kW.

Informe desfavorable

El Ajuntament de Sencelles ha emitido un informe desfavorable a este proyecto, alegando que la finca en la que se ha proyectado es una zona de garriga (monte bajo) de alto valor ecológico como refugio para la biodiversidad que debe conservar su estado natural. Aún así, el proyecto podría prosperar, porque el informe municipal no es vinculante, y es el Govern quien tiene la última palabra. El alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, señala que «está claro que tenemos que tender hacia la transición energética, pero a ser posible no debe afectar a terrenos de valor ecológico ni causar un impacto visual». Hasta la fecha no hay ningún gran parque solar en Sencelles.