La organización de un festival de pago en la Beata desata las quejas de vecinos y oposición

Los Socialistes de Santa Margalida denunciaron ayer que el Ajuntament está «privatizando» las fiestas patronales de la Beata al organizar un festival de pago en lugar de las tradicionales verbenas gratuitas. La decisión también ha suscitado el descontento entre algunos jóvenes y residentes del municipio, quienes se quejan de que ahora tendrán que pagar para disfrutar de las festividades de su propio pueblo.

En un comunicado, el PSOE critica duramente la decisión del Ajuntament, señalando que «está diciendo a la gente del pueblo que, a partir de ahora, si quieren disfrutar de las fiestas de jueves y viernes de la Beata, tienen que pagar, puesto que no se ofrece ninguna alternativa». Según el partido, estos dos días son especialmente significativos para los residentes, ya que son momentos de mayor disfrute local, con menos afluencia de visitantes de fuera.

El PSOE también destacó que, aunque Santa Margalida no es el único municipio que ha optado por eventos de pago durante sus fiestas patronales la diferencia radica en que en algunos casos el municipio financia las entradas para los residentes locales. En contraste, en Santa Margalida, no se han ofrecido alternativas gratuitas para los vecinos. «Si dentro del marco de las fiestas se quisiera hacer un concierto aparte, de pago, como se hace en otros pueblos, no habría ningún problema. Pero imponer un pago en dos de los tres días principales de las fiestas es inaceptable», argumentaron desde el PSOE. El partido solicita una «rectificación» por parte del Ajuntament, afirmando que «la gente de Santa Margalida se merece unas fiestas participativas y donde todo el mundo se lo pueda pasar bien».