Més denuncia un vertido de aguas residuales en la playa que «se suma» a los problemas del Port de Sóller

Més per Sóller ha hecho públicas este martes imágenes de un vertido de aguas residuales en la playa d’en Repic, después de recibir una denuncia ciudadana que la formación política comprobó. Se trata de agua sucia y maloliente cuyo origen es, según Més, desconocido. Sin embargo, la formación ecosoberanista exige que se investigue su procedencia y se actúe en consecuencia.

La portavoz municipal de Més, Laura Celià, considera que «por si la bahía del Port de Sóller no tuviera ya suficiente con los problemas ambientales que arrastra, se suma un nuevo vertido a pocos metros del mar en una zona turística». Celià lo atribuye a «una deficiente gestión del ciclo del agua, con problemas en la depuradora, la red de pluviales no separada de la de residuales, el emisario submarino o el exceso de embarcaciones fondeadas».

Més también culpa de la situación a que algunas urbanizaciones de esta parte del Port no están recepcionadas y no cuentan con una red de alcantarillado. Opina que «en el primer año de legislatura el Ajuntament no ha avanzado nada en este sentido». Cabe señalar que en este caso el vertido se ha detectado a escasos metros de una de las bombas impulsoras de ABAQUA.