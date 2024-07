Mientras en Alicante los productores de cítricos se debaten entre cobrar 12 céntimos el kilo o dejar los limones en el suelo sin recoger, Mallorca tampoco puede ‘colocar’ toda su producción en el mercado local. Así lo confirma el presidente de Camp Mallorquí, Miquel Gual, que asegura este verano hay una excelente de campaña, lo que ha supuesto una sobreproducción de limones en su conjunto.

Ante esta situación, Gual lamenta que el sector turístico no asuma todo el producto que se genera en la Isla, en especial en los municipios de Sóller y Fornalutx, tradicionalmente campos de cítricos. «Este año el mercado no ‘tira’ como en campañas anteriores», recalca el responsable de Camp Mallorquí y de la Cooperativa de Sant Bartomeu de Sóller. Pese a ello, asegura que desde la Cooperativa sollerica, mantienen su cuota de mercado aunque debido a la elevada producción está no queda reflejada. «Esta falta de compradores no se da solo en los cítricos como los limones, las ventas de vino también han disminuido», asegura.

Sobre los motivos de la elevada producción de este año, el presidente de Camp Mallorca segura que las campañas son cíclicas y que las elevadas temperaturas que se han registrado tanto en invierno como en primavera también han jugado un papel fundamental para la producción. «Los limoneros dan fruto todo el año, lo importante es que se recojan, ya que sino crecen y merman la capacidad del árbol ya que lo debilitan. La situación en Valencia en este sentido es delicada», lamenta.

Sobre los precios previstos para la campaña de este año, Miquel Gual asegura que desde la Cooperativa mantendrán unas cifras similares a los años anteriores y que el precio rondará los 0,80 céntimos el kilo. Hay que señalar que estos valores se dan en los municipios de la Vall, ya que en importantes puntos de venta como es Mercapalma el precio del limón puede ser entre veinte y treinta céntimos inferior.

La cooperativa confía gestionar entre 250 y 300 toneladas de limones este año, a lo que hay que añadir las naranjas y clementinas (su mercado más importante) lo que supone un volumen de producción y venta que va desde el millón o millón y medio de toneladas de cítricos anuales. «Este verano intentaremos sacar al máximo la elevada producción que tenemos, pero somos conscientes que muchos tienen las cámaras llenas ya que no se ha registrado un incremento de ventas», sentencia.