La agrupación municipal de Podemos en Alcúdia presentó ayer en el pleno una moción para pedir que se desmantele la cementera ubicada en la zona arqueológica de Pollentia, ya que «solo tenía permiso para operar hasta el 2015», aseguran. Tal y como exponen en su texto, la fábrica se habilitó para fabricar el cemento para realizar las obras de recepción del polígono de Ca Na Lloreta, por lo que una vez finalizadas estas actuaciones, se tenía que desmantelar.

«Se modificaron puntualmente las normas subsidiarias (NNSS) para permitir esta planta pero se contemplaba que al acabar las obras de recepcionamiento del polígono, que fue en 2015, se disponía de un plazo de 30 meses para su desmantelamiento. Sin embargo, han pasado nueve años», lamentó ayer el miembro del partido, José Manuel Aranda. Cabe destacar que la modificación de las NNSS no preveía cerrar la planta sin más, sino que se trasladara al polígono de Ca Na Lloreta.

La moción, que fue debatida rápidamente en el pleno, no se aprobó, ya que no contó con los votos suficientes. De hecho, solo votaron a favor Podemos y MÉS, mientras que PP, Unió per Alcúdia y Vox votaron en contra y el PSOE y El Pi se abstuvieron. Tanto los partidos que votaron en contra como los que se abstuvieron alegaron lo mismo.

Defienden que para poder hacer el traslado de la planta de cemento a Ca Na Lloreta se necesitan permisos supramunicipales que todavía no se han elaborado. En concreto se trata de una evaluación ambiental y de un cambio en la normativa urbanística que afecta al polígono ya que este no permite edificios tan altos como la cementera.

«No les podemos decir que cierren y se vayan sin darles una solución», aseguró la alcaldesa, Fina Linares. Desde el PSOE aseguraron que a pesar de que están a favor del cambio, «En el polígono no se pueden establecer los silos de cemento porque superan la altura máxima permitida. Estamos pendientes de informes que permitan cambiarlo».