El aumento del consumo de agua y la falta de lluvias ha provocado que la Mancomunitat del Pla haya activado su Pla d’Emergències ante la sequía y haya decretado la situación de prealerta en once municipios de la comarca. Esta decisión implica la limitación del consumo doméstico de agua en 150 litros por habitante y día y, además, una reducción de la presión de la red en todos aquellos municipios donde la orografía lo permita.

El importante descenso del nivel del agua en la mayoría de depósitos y pozos municipales ha supuesto un agravio de los indicadores de sequía hidrológica de la comarca, lo que ha obligado a llevar a cabo actuaciones preventivas «inmediatas» para aliviar la situación.

Desde la Mancomunitat han señalado que la bajada de presión tiene una doble intencionalidad. Además de reducir el consumo de agua, con esta medida también se evita que la comarca se quede sin suministro. «Cuando los depósitos están a menos de un 50 % de su capacidad, los motores tienen que trabajar el doble, por lo que hay más riesgo de que se rompan y por tanto nos quedemos sin suministro», matizaron. Así, los municipios recibirán diariamente gráficos con las informaciones particulares de sus reservas hídricas para aplicar las medidas necesarias. En este sentido, si suben mucho los depósitos de un municipio concreto se podrá optar por no aplicar medidas, mientras que, si por el contrario bajan a una situación más crítica se podrán aplicar otras más restrictivas como los cortes de suministro.

Así, por ahora, algunas localidades han optado solo por la concienciación de la población y han hecho un llamamiento a un uso responsable. En este sentido, piden evitar llenar las piscinas, regar huertos o jardines o limpiar terrazas o coches con agua potable. Todas las medidas has sido consensuadas entre la propia Mancomunitat y los once ayuntamientos afectados. Cabe destacar que tres municipios que también forman parte de la Mancomunitat: Sant Joan, Petra y Sencelles gestionan directamente este servicio, por lo que no aplicarán por ahora ninguna medida. Por su parte, Porreres y Algaida son, junto a Montuïri, los municipios más afectados por la falta de agua.

Estas medidas se han anunciado hoy mismo a través de bans informativos en redes sociales, páginas webs o incluso 'porta a porta'.

La Mancomunitat del Pla trabaja activamente para plantar cara a su histórico problema de agua. Este mismo año ha presentado 4 importantes actuaciones en este sentido a una convocatoria de subvenciones europeas.