Los vecinos de Calas de Mallorca han vuelto a poner sobre la mesa las carencias de la zona costera. Así han remitido una carta al alcalde, Miquel Oliver, en el que denuncian el estado de degradación y el total abandono municipal. "Hace 50 años que estamos pendientes de que se recepcione Calas porque de lo contrario no se pueden hacer inversiones. Estamos cansados de esta excusa. Sabemos que está más cerca que nunca pero desde que entraron a gobernar no han hecho nada". Éstas son las palabras del vicepresidente de la asociación, Rubén Sierra, que ha trasladado el malestar de los residentes.

Así desde la asociación los vecinos exigen "un plan de acción inmediato para nuestro pueblo". Recuerdan que "somos tan dignos de tener un buen alumbrado, una buena limpieza, unas buenas instalaciones públicas, unos juegos infantiles seguros y unas aceras transitables como cualquier otro manacorí. Por esto pagamos nuestros impuestos y lo hacemos con mucho gusto pero queremos obtener a cambio unos servicios dignos".

La asociación denuncia el mal estado de las infraestructuras. "Es imposible transitar a pie por la mayoría de las aceras y mucho menos si hemos de ir con cochecito de bebé o silla de ruedas. Estas personas se juegan su integridad y la de los pequeños a la hora de desplazarse debido a la evidente degradación del asfalto". Y lanzan una pregunta dirigida al alcalde: ¿Piensa usted que esto es lo justo y lo que nos merecemos?".

Otra de las quejas va referida a que los niños no pueden disfrutar de "un parque infantil en condiciones. Juegan en un espacio sucio y lleno de excrementos de pájaros. El parque no cuenta con mantenimiento". También hablan de "un alumbrado público prehistórico, que la mayoría de veces no funciona". Asimismo denuncian la escasez de limpieza viaria.

El vicepresidente ha explicado que "desde que han entrado a gobernar no han hecho nada y la anterior regidora lo dejó casi todo a punto. Mantuvimos una reunión hace unos meses con el Ajuntament y nos prometieron que harían muchas cosas que no han llevado a cabo. No han podido ni arreglar una barandilla de una escalera del centro cívico que supone un peligro para todos".

Por otra parte denuncian que desde la semana pasada el edificio Topaz luce un cartel de una inmobiliaria que se vende. El Ajuntament está en negociaciones con los propietarios porque ha recibido una subvención de fondos europeos para comprar y demoler ya que se encuentra en muy mal estado. "Anuncian a bombo y platillo la compra del edificio y la creación de un espacio verde y nos hemos encontrado con la sorpresa que se vende en una inmobiliaria". El alcalde, Miquel Oliver, ha asegurado que siguen en negociaciones. Y los vecinos exigen conocer la situación actual.