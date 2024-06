Dejar el coche en la estación para ir a Palma en tren, misión imposible

Usuarios del tren han mostrado su malestar por la saturación del aparcamiento de la estación Consell - Alaró, un parking que se llena ya a primera hora de la mañana desde que el transporte público es gratuito. «Ya no cumple su función como aparcamiento disuasorio, porque como está siempre lleno, mucha gente ya no quiere perder tiempo dando vueltas para al final, tenerse que ir a Palma en coche irremediablemente», explica el portavoz de la Associació d’Usuaris del Tren, Guillem Ramis.

La realidad es que por las mañanas muchos coches que no encuentran sitio aparcan en la cuneta del vial que une la carretera vieja de Alaró con la estación, invadiendo las pocas fincas que no están valladas. «Los vecinos de Alaró no pueden confiar tampoco del bus lanzadera, porque no siempre hay, no es una solución fiable, por eso no les queda más remedio que tratar de aparcar en la estación», añade Ramis.

SFM tiene proyectado construir un nuevo aparcamiento en las proximidades de la estación de Consell-Alaro. Sin embargo, el Ajuntament de Consell ha expresado su rechazo porque invade una finca particular y obligaría a los viajeros a cruzar la vía a pie. El alcalde de Consell, Andreu Isern, señala que «hemos instado a SFM a que trate de comprar una finca anexa al actual aparcamiento y ampliarlo, en lugar de destrozar otro terreno». Serveis Ferroviaris tiene la última palabra, pues la posición municipal no es vinculante.