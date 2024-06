La plataforma Camins Públics i Oberts ha emitido una carta pública en la que responde a las declaraciones que la familia Bezzina, propietaria de la finca donde se encuentra el camino de sa Roca, hizo a Ultima Hora. La plataforma ciudadana reitera tener documentación que acredita el uso público de éste desde tiempo «inmemorial». Así mismo, afirma que hace «más de 40 años que está señalizado como tal».

En el escrito califican a los argumentos de la familia de «falaces» y aseguran que el informe al que se refiere –un informe topográfico municipal- «solo aporta declaraciones de tres testimonios e ignora, no sabemos si por mala fe o ignorancia, el hecho constatado del uso de éste por miles de manacorins y macianers». En este sentido, citan las conclusiones de este informe que señala que «las informaciones recogidas no presentan unanimidad total en ningún caso» y propone «un acuerdo con los propietarios así como en el caso d’Es Fangar». Desde la Plataforma también lamentan la actitud de las diferentes administraciones públicas y critican que en 2004 no se contestara ninguna de las más de cien alegaciones que presentaron para incluir éste y otros 16 caminos en el catálogo público.

Finalmente apuntan a la Ley de Caminos Públicos y Rutas Senderistas que señala que los caminos públicos no incluidos en este catálogo no pierden su naturaleza pública. «Los manacorins no renunciaremos nunca a este camino puesto que Sa Roca y el Cor de Jesús son una parte inseparable del pueblo manacorí, de nuestra cultura, tradición y de nuestra patrimonio», sentencian.