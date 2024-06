El Govern, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y el Fondo de Garantía Agraria (Fogaiba) ha inyectado en los últimos nueve meses alrededor de 65 millones de euros al sector primario mediante las diferentes líneas de ayudas, lo que supone, según ha destacado el conseller del ramo, Joan Simonet, más de 1,5 millones de euros a la semana.

Simonet ha comparecido este jueves en la Comisión de Economía del Parlament, a petición del PSIB, para informar sobre las ayudas al sector agrario y ganadero. Más en concreto, el responsable de Agricultura ha recordado que a lo largo de esta semana el Fogaiba hará efectivo un nuevo pago de la PAC y la PEPAC por un importe total de 9,7 millones de euros. Estos pagos, ha añadido, suponen que hasta hoy el sector primario habrá recibido, solo por vía de la PAC, casi 34 millones de euros, un 20,66% más respecto al periodo anterior.

Al margen de la PAC, el sector primario balear recibe ayudas a través de las 181 líneas que el Fogaiba tiene abiertas a día de hoy. Solo en los últimos nueve meses se han impulsado 42 convocatorias de ayudas por valor de unos 47 millones de euros, además de las 22 sublíneas que tiene la propia PAC. En su comparecencia, el conseller ha desgranado el estado de la tramitación de las líneas en marcha y ha subrayado que se está cumpliendo el compromiso de resolver las convocatorias en menos de seis meses y que se están reduciendo los periodos de pago.

Como novedad, Simonet ha adelantado que, dando respuesta a las reclamaciones del sector, se ha fijado un calendario de convocatoria de ayudas para que los agricultores y ganaderos puedan planificar sus presupuestos e inversiones. El Govern está estudiando también la puesta en marcha de una línea de ayudas para la sucesión de explotaciones, dirigida al traspaso de explotaciones a jóvenes, en línea con el impulso del relevo generacional. El conseller ha aprovechado para destacar el amplio estado de digitalización que ha alcanzado la tramitación de las ayudas hasta que «prácticamente no exista ningún papel».

Este avanzado estado de digitalización, ha argumentado, beneficia a quienes presentan todo correctamente porque el papel, ha añadido, paraliza los procesos cuando se producen deficiencias. Al margen de las ayudas, el responsable de Agricultura del Govern se ha mostrado «moderadamente optimista» en relación a la flexibilización de la regla de minimis, a pesar de que el ministro del ramo, Luis Planas, es «reacio a distorsionar el mercado». Simonet ha celebrado la unanimidad sobre esta cuestión al margen de partidos políticos y ha instado a «seguir batallando» para seguir trasladado el mensaje de los intereses de las Islas a los responsables.

El conseller ha recordado que en el momento de acceder al cargo, se encontró en el Fogaiba que había 23 plazas vacantes que no se estaban cubriendo, lo que estaba provocando graves perjuicios en la gestión. A día de hoy, ha explicado, hay nueve vacantes no cubiertas. Joan Simonet también ha adelantado que su departamento está estudiando la posibilidad jurídica de establecer la figura de los anticipos, que ya funcionan con la PAC, en las ayudas a la agricultura ecológica, por su complejidad a la hora de hacer algunas comprobaciones que dependen de otras instituciones y no permiten resolver las ayudas a tiempo.

En el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, la diputada del PSIB Pilar Carbonero ha trasladado las reclamaciones del sector primario para que las ayudas estén ajustadas a las necesidades que tienen. Carbonero ha pedido una mayor agilidad en las convocatorias, en las resoluciones y en los pagos y ha preguntado por las medidas que en materia de sector primario contiene el decreto de simplificación administrativa para agilizar la tramitación de ayudas. Simonet se ha referido en este sentido a la modificación de la ley de subvenciones y a avances en la digitalización.

Para el conseller, «a veces solo basta con racionalizar los procedimientos y mejorar la organización interna» y se ha vuelto a referir a las plazas que no estaban dotadas en la legislatura anterior. La socialista se ha referido, igual que lo ha hecho después el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, la necesidad de introducir cambios en los criterios de compra pública, en relación a la adjudicación del contrato de la fruta para los colegios a una empresa valenciana. La diputada del PP Salomé Cabrera ha destacado el cambio de rumbo en la gestión de las ayudas, tras el cambio de Govern, hasta situar Baleares como la CCAA que más pronto paga.