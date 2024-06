El grupo municipal de Vox en Manacor ha reprobado este martes la actitud del alcalde del municipio, Miquel Oliver, a quien acusan de haberlos calificado de 'okupas' durante el pleno, un hecho que califican como una «falta de respeto». En una nota de prensa, el partido ha trasladado que los hechos se produjeron en el transcurso de la sesión plenaria cuando presentaron una moción en defensa de la vivienda y contra la ocupación ilegal de inmuebles de titularidad pública, momento que produjo un «tenso debate» entre las formaciones políticas y que, según aseguran, dio pie a que Oliver a calificar de «anomalía política» los escaños de Vox.

Al respecto, el portavoz municipal de Vox, Esteban Sureda, ha manifestado que Oliver les espetó que, en cualquier caso, los 'okupas' eran ellos y que no los echaba «porque no podía». «Los votos recibidos por Vox valen tanto como los votos que ha recibido el actual alcalde de Més-Esperra que, recordamos, gobierna en minoría», ha recalcado. «Un alcalde que representa a todos los 'manacorins' no puede dirigirse con estas palabras a dos miembros del Consistorio elegidos democráticamente», ha mantenido. En este sentido, ha lamentado no haber contado con el apoyo de los demás partidos para sacar adelante la moción y, en referencia al PP, les ha acusado de estar «más a favor de los delincuentes que de la gente de bien» y ha considerado que tienen una «actitud sumisa».