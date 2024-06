Sineu se suma al proyecto Emblemàtics Balears del Govern con la incorporación de ocho comercios con larga tradición y arraigo en el municipio. Se trata de Can Felip, colmado que sirve productos de carnicería, alimentación y bebidas; la Carnicería Campins,; Embotits Ferriol, cárnica especializada en la elaboración de embutidos; los hornos y pastelería Forn Can Toni y Forn de Llenya Can Caragol; la cuchillería Can Ordinas Sineu; el almacén de productos agrícolas Amador Camps Niell y Eines Mallorquines, la herrería artesanal de Toni Mas, especializada en la forja de herramientas tradicionales del campo.

Estos negocio serán reconocidos con una placa y con su incorporación en la web www.emblematicsbalears.es, en la que ya figuran 346 comercios catalogados de 30 municipios de las Illes Balears. El proyecto Emblemàtics Balears es una iniciativa del Institut d’Innovació Empresarial (IDI), entidad adscrita a la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, con el objetivo de poner en valor el comercio tradicional de las Illes Balears y frenar su desaparición. Son los ayuntamientos quienes identifican los negocios de cada municipio que cumplen con los requisitos para ser considerados comercios arrelats (por su producto u oficio singular); amb història (con más de 75 años de antigüedad) y amb patrimoni (con elementos patrimoniales destacados). Los comercios que reunen las tres condiciones pasan a la categoría de Emblemáticos.