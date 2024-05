Varios pasajeros se encuentran en la noche de este domingo 'tirados' en un tren que se ha detenido en la estación de Enllaç (ubicada entre Inca, Llubí y Sineu) tras llegar tarde a Lloseta con un gran retraso y afectar a varias personas en la línea que conduce hasta Sa Pobla. La frecuencia sumó más de una hora de retraso, y además, lamentaron los afectados la falta de noticias por parte del TIB. «Ni tan sólo nos confirmaban si va a pasar el tren de las 22:40 y nos hemos enterado por otra fuente que resulta que está averiado y parado en Santa María», refiere Ismael, uno de los usuarios afectados quien denuncia «que por este retraso llego muy tarde a mi puesto de trabajo».

«Nos dicen que lleva retraso, pero ni se sabe si pasará o no», prosigue, apuntando que, en caso de que no lo haga, «ya no habrá más servicio por hoy, y en mi caso no podré llegar a mi lugar de trabajo», por lo que reclaman a la empresa pública que les dé una solución «que sea trasladarnos en un taxo u otro vehículo hasta el destino».

Han sido varios los afectados en la estación de Lloseta, y podrían ser más en las posteriores en el camino entre Santa María y Sa Pobla. «Nadie nos dice nada y no tenemos nada garantizado», asegura ese mismo pasajero, quien explica que «algunos pasajeros ya se han ido al ver el retraso, pero en casos como el mío, necesito ese tren para ir a trabajar», denuncia Ismael, que lamenta la desinformación por parte del TIB y cruza los dedos para poder llegar a su destino.

Sobre las 22:30 horas, pudieron subir al tren en Lloseta, y tras pasar por Inca, en la estación de Enllaç volvió a detenerse, estando a la espera de noticias por parte del TIB y sin poder llegar al destino final del convoy. Finalmente, cerca de las 23 horas, consiguieron llegar a Muro y muchos de ellos a su destino final.