El alcalde de Pollença, Martí March, explicó ayer que el Ajuntament investigará la presunta ilegalidad de las últimas actuaciones llevadas a cabo por la Inmobiliaria Formentor, propietaria del hotel que lleva el mismo nombre. El pasado 17 de mayo el Grup Ornitològic Balear (GOB) denunció que la empresa había vallado una terreno público, además de mover tierras para crear zonas ajardinadas y instalar otras conducciones e infraestructuras.

Ello ha llevado al Ajuntament a tomar la decisión de investigar la situación para determinar la veracidad de la información difundida por la entidad ecologista: «Por mucho que ellos aporten pruebas, lo tenemos que demostrar y comprobar», aseguró el alcalde quién admitió que desde el Ajuntament no se habían percatado de estas actuaciones. Ahora, un celador del departamento de Urbanismo procederá a visitar la zona ya a comprobar si en efecto los terrenos vallados por la Inmobiliaria Formentor pertenecen al Ajuntament o, por contra, a la empresa.

El GOB asegura que según el Plan General d’Ordenació Urbana (PGOU) vigente en Formentor la zona no forma parte de los terrenos calificados urbanísticamente como área hotelera: «Estos terrenos, como ya hemos advertido en otras ocasiones, no fueron cedidos al Ajuntament, cuando se realizaron una serie de cesiones en cumplimiento de la planificación», lamentaron ayer desde el GOB. «Estos terrenos no pueden formar parte de la parcela hotelera, sino que deberían haberse cedido al Ajuntament por estar clasificados como zona de espacio libre litoral y como vial peatonal», añaden.