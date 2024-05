Preocupación entre los trabajadores de la empresa que gestiona los servicios de las playas del Port de Pollença y la Cala de Sant Vicenç —que es la Associació de Veïnats del Port de Pollença (AVPP)—, debido a los diversos contratiempos en la licitación del contrato. El hecho es que, según ha informado la AVPP, un mínimo de 24 trabajadores se pueden ver afectados por un Expediente Regulador Temporal del Empleo (ERTE) si no se inicia la actividad laboral en breve.

En ese caso y dependiendo de la situación particular de cada uno, pueden quedarse sin ingresos hasta la recuperación de la actividad. Que eso no ocurra depende ahora de que el Ajuntament vuelva a sacar la licitación, que aunque ya sacó a finales de abril, quedó desierta. Precisamente la asociación que lleva más de 40 años adjudicándose este contrato no se presentó en esta ocasión por «ser inviable económicamente», según explicaron.

Ello sumado a que el procedimiento ya se inició tarde deja a los trabajadores en una situación inédita: «Salvo los años de pandemia, nunca nos habíamos encontrado que a finales de mayo los trabajadores aún no habían podido empezar la temporada», explicó ayer el presidente de la AVPP, Miquel Cifre. Además, hizo hincapié en la incertidumbre que ello conlleva: «Esta es la situación actual de estos trabajadores que ven cómo la temporada avanza sin saber siquiera cuándo se incorporarán o si se tendrá actividad», añadió.

Cabe destacar que la asociación cuenta con una plantilla de 24 trabajadores fijos discontinuos para llevar a cabo la explotación y limpieza de playas, y en temporada alta puede llegar a contar con 40 operarios. Aunque el Ajuntament ha publicado que el contrato volvería a pujarse, una nueva licitación puede alargar los trámites hasta bien avanzado el mes de julio, según la propia AVPP.

Por estos motivos, instan al Ajuntament a acelerar los trámites de la nueva licitación, o a buscar una vía administrativamente más rápida para esta temporada, que «permita dotar de servicios a las playas del Puerto de Pollença y Cala Sant Vicenç, y salvar así los puestos de trabajo de los trabajadores». Desde la asociación, también destacan que los perjuicios económicos que la falta de limpieza y servicios de las playas puede producir en todo Pollença como municipio turístico.