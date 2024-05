Muro ha mostrado su indignación por la quema, este jueves, de la bandera LGTBI que había colgado el instituto de Secundaria IES Albuhaira de una de sus ventanas con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia se celebra cada 17 de mayo. Tras los hechos ocurridos la tarde noche de este jueves y sin que se haya dado por ahora con los autores, el Ajuntament de Muro ha convocado una concentración ciudadana este viernes a las 19 horas ante la casa consistorial en rechazo a los hechos ocurridos en el instituto del municipio.

Por su parte, el IES Albuhaira ha reaccionado al ataque pidiendo a la población a través de sus redes sociales que cuelguen más banderas en sus casas como muestra de apoyo al centro educativo. El director del IES Albuhaira, Josep Llinares, explica que «se dieron una serie de circunstancias inusuales, puesto que esto ocurrió fuera del horario lectivo; por la tarde el centro estuvo abierto para acoger pruebas de acceso a los ciclos formativos de FP hasta las 18:30 h, cuando seguramente quedó abierta una barrera que por las tardes, cuando está trabajando el personal de limpieza, suele tenerla cerrada». Llinares, visiblemente dolido por este suceso, considera que los actos incívicos «no tiene por qué haberlos cometido estudiantes del instituto, aquí todos los años conmemoramos este día, igual que otras fechas señaladas, con distintas actividades y fomentamos la buena convivencia».

A media mañana el IES Albuhaira ya ha colgado más banderas LGTBI.

El director del IES Albuhaira destaca que «nunca antes hemos vivido actos incívicos como este, estamos muy molestos y preocupados porque no sabemos si es un hecho aislado u otra cosa; hay que tener en cuenta que aquí trabajamos con menores, intentando educarlos en un contexto muy complejo, con una sociedad muy polarizada a la que ellos no son ajenos».

Este jueves, la Policía Local y especialmente el policía tutor de Muro han visitado el instituto con el fin de tratar de esclarecer quién ha quemado la bandera. El IES Albuhaira, por su parte, no tardó en reponer la bandera con otras tres banderas lgtbi que colgaron de las misma ventanas al cabo de pocas horas, mientras pedían a los vecinos de Muro que muestren su apoyo colgando sus propias banderas multicolor.

El alcalde de Muro, Miquel Porquer, se ha mostrado muy preocupado por estos hechos. «Somos un municipio con buena convivencia, incluso tenemos una comisión para la prevención de las violencias que funciona muy bien, no comprendemos este ataque y la Policía Local trata de dar con los autores». Porquer mostraba su «incredulidad por la poca tolerancia que muestran unos hechos como estos».

Otra de las personas que ha lamentado lo ocurrido y el primero en dar la voz de alarma es el concejal de Més per Muro, Miquel Àngel Tortell, quien se pregunta «¿Qué pasa en el instituto de Muro? hace años que tenemos una oleada de jóvenes protofascistas, pero este año ya ha sido para coronarse: primero un boicot organizado contra la obra teatral Fragments de la compañía local Alicorn Teatre, que trataba sobre víctimas de la represión franquista, y ahora la quema en el centro educativo de la bandera identificativa del colectivo LGTBI». Tortell, quien también es profesor en otro instituto, considera muy preocupante lo que ha sucedido en Muro.

Més per Mallorca también ha condenado la quema intencionada de la bandera LGTBI en Muro. La consellera insular de Més per Mallorca Rosa Cursach ha pedido al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que este viernes cuelgue la bandera del colectivo LGTBI en la fachada principal de la sede insular. "El PP se equivoca poniéndose de perfil en polítias de Igualdad y Diversidad, y abriendo paso al mensaje negacionista, está alimentando un conflicto falso que, en realidad, no representa a la sociedad mallorquina", añade Cursach.



Por su parte, el PP de Muro también se ha sumado a la condena por la quema de la bandera del IES Albuhaira. Su portavoz y teniente de alcalde, Marga Ballester, ha señalado que «estos hechos lamentables van en contra de la libertad de las personas y de la dignidad del colectivo LGTBI, el cual cuenta con todo el apoyo de los populares de Muro».

El sindicato STEI es otra de las entidades que ha expresado su rechazo a la quema de la bandera LGTBI en Muro y ha mostrado su apoyo a la comunidad educativa. «Consideramos que estas actitudes de violencia, odio y desprecio a cualquier tipo de diversidad no se pueden permitir ni en el ámbito educativo ni en ningún otro·. El sindicato defiende que "los entornos escolares tienen que ser espacios de convivencia, respeto, gestión pacífica de los conflictos y de crecimiento personal en todos los sentidos».