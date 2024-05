Manacor Encantat és una ocasió única per trobar-se amb el ric món de les Rondalles Mallorquines. La ciutat s’omple amb els personatges d’aquests relats tradicionals, que seran l’excusa perfecta per gaudir de carrers i places plenes d’animació. Aquest any seran vuit les figures gegants vingudes del món de les Rondalles recollides per Alcover. Estaran ubicades a les places de Sant Jaume, sa Bassa, del Rector Rubí, des Cós, els carrers d'En Joan Lliteres, del Mercadal, de l'Enginyer Barceló, el passeig d'Antoni Maura i la rambla del Rei a Jaume.

El programa va arrencar el 27 d'abril passat i s'estendrà fins al 30 de juny, encara que aquesta setmana viu un dels seus moments de més activitat. El divendres 17, en dos torns, a les 18.30 i 20 hores, serà la representació de Les cambrers d’Alcover, una activitat emmarcada dins del Dia Internacional dels Museus a la Institució Pública Antoni M. Alcover. El dissabte 18 serà un llarg dia d'actes, amb la inauguració a les 10 del matí del Carrer Animat Tresor de Rondalles, al carrer de l'Enginyer Barceló, on hi haurà una gran animació comercial a càrrec de Biel Parreta i Maties Sagrera. A les 11 es podrà visitar la Mostra de producció de ratafia i resolí, a la mostra artesana a càrrec de Josep Maria Natta. Alhora arrencarà la Vermutada!, una divertida jornada de poble amb la música de Jorra Santiago, Roger Pistola i Dani Gómez, tot això a la Plaça del Rector Rubí. La Cursa Manacor Encantat serà a les 18.30 h. Aquesta carrera inclusiva recorrerà totes les figures instal·lades a i serà apta per a tots els públics i necessitats.

El mes de maig acabarà al programa amb el Estocs al carrer, una iniciativa en què els comerços de Manacor trauran els seus productes al carrer amb ofertes molt especials, convertint la localitat en una gran botiga a l'aire lliure. Se'n podrà gaudir entre el dissabte 25 i el dilluns 27 en horari de 10 a 20 hores. Encara quedarà un mes de juny ple de sorpreses, imaginació i moltes rondalles.

La regidora de Promoció Cultural i Econòmica, Paula Asegurado, afirma que: «Manacor Encantat arriba al cap de setmana amb més propostes, amb la inauguració del carrer Animat on grans i petits podran veure tot un carrer transformat sota el fil conductor dels tresors de les Rondalles. També tenim la mostra de producció de ratafia i resoli, per arribar a Sant Jaume ben preparats, la Vermutada que farà poble i comptarà amb música en directe, i l’horabaixa la cursa de Manacor Encantat, una cursa popular i inclusiva per a tothom. Convidam tothom a venir a gaudir d’aquest cap de setmana i visitar la intervenció integral al carrer de l’Enginyar Barceló, que es convertirà en un univers de rondalla de la mà dels artistes Biel Parreta i Maties Sagrera».

Per la seva part el batle de Manacor, Miquel Oliver, declara que: «Manacor Encantat ja és una marca. En les darreres tres edicions ja ens hem centrat en el nostre univers de fantasia, reflectit en les Rondalles recollides per Antoni M. Alcover, i s’ha convertit en un referent a nivell insular, com demostra el fet que diversos municipis ens han demanat les figures gegants per poder-les instal·lar. A més, vull recordar i fer incís en què allò principal és que Manacor Encantat és una iniciativa de suport al comerç local que, a més, difon el patrimoni cultural local.»