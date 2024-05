Las familias de los alumnos de las ‘escoletes’ públicas de Ses Cases Noves y Pont d’Inca Nou de Marratxí critican duramente el incremento de cuotas de los servicios del centro que ha fijado el Ajuntament de Marratxí. Aseguran que las cuotas mensuales para los meses de julio y agosto son «desorbitadas» que este aumento oscila entre el 50 % y más del 100 % según los servicios requeridos, lo que supone «que los precios para las ‘escoletes’ públicas sean iguales o superiores a los de los centros privados o concertados del municipio», señala Antoni Bujosa, uno de los padres afectados.

Precisamente este argumento es el que exponen en una carta que las familias van a remitir al alcalde de Marratxí, Jaume Llompart junto a las 270 firmas que han recogido en el municipio solicitando la revocación de estas ayudas «desproporcionadas».

Bujosa explica que de 0-1 y 1-2 años están obligados a pagar las cuotas del mes de julio (que no están subvencionadas) ya que sino pierden la plaza que ocupan, teniendo que desembolsar así como mínimo 315 euros, «una cantidad no recuperable para aquellas familias que no precisan de este servicio, pero que están obligados a pagar para poder continuar en el centro el próximo curso».

Además, el servicio de comedor pasa de costar 60 euros mensuales a 127 (un 112 % más) o la cuota de asistencia entre las 8 a las 12 horas pasa de 210 euros a 315. Los socialistas de Marratxí también han denunciado el incremento discriminado de las tarifas y critican que el actual gobierno PP-Vox no opten por reducir los precios de las ‘escoletes’.