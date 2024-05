El Ajuntament de Felanitx pone freno a la saturación de vehículos en s’Algar de Portocolom

Tras años con el tema sobre la mesa, el Pleno municipal del próximo lunes aprobará -al menos así está previsto- la nueva ordenanza municipal que regulará la circulación y el estacionamiento de vehículos a motor en los caminos públicos sin asfaltar y en los espacios protegidos del municipio de Felanitx, haciendo hincapié en el camino y la zona de s’Algar de Portocolom.

De esta manera se quiere cortar la problemática que padece esta zona virgen (ANEI) desde hace años y evitar la masificación de caravanas y otro tipo de vehículos que acampan allí a sus anchas. Concretamente en este camino, se podrá circular por un tramo hasta llegar a un determinado punto, donde empieza s’Algar; lugar donde se colocará una cadena para impedir que los vehículos avancen por la zona protegida. «De esta manera si una persona mayor quiere ir a tomar un baño, podrá bajar en este punto, pero el vehículo tendrá que volver a Portocolom a aparcar», comentÓ la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler durante la presentación de las nuevas medidas. A partir de la cadena sólo podrán circular las bicicletas, las motos y los vehículos de emergencia (policía, bomberos, protección civil o ambulancias).

El Bloc per Felanitx y entidades ciudadanas han pedido en reiteradas ocasiones que se prohíba la circulación a lo largo de todo el camino pero el gobierno local (PP-PI) opta para que se pueda circular pero no estacionar. «Es costumbre que los marineros vayan a s’Algar a ver si hace mal tiempo para poder salir con la barca; así podrán ir a observar, o si una familia quiere ir con los niños pequeños a tomar un baño, podrán ir a descargar pero el coche no podrá quedar allí», ha explicado la alcaldesa a modo de ejemplo.

Los buggie

Esta ordenanza también afecta principalmente a las excursiones en buggie, tanto por este camino como por otros del municipio felanitxer, en espacios protegidos y por donde los buggie circulan «a toda velocidad realizando actividades molestas y los usos incompatibles con su naturaleza y destinación, en especial las que se realizan con vehículos que provocan erosión, ruidos o daños al medio», ha incidido Soler.

Para la alcaldesa, «lo que no podemos permitirnos de ninguna manera es encontrarnos en pleno verano excursiones de buggies que dañan los caminos de fora vila y después el Ajuntament los tiene que arreglar. Ante los excesos que pueda haber lo que queremos es regular, sin prohibir nada, los vehículos que puedan circular y los que no».Está previsto que la ordenanza esté en vigor a finales de junio.