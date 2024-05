El proyecto de construcción de un canal de regatas de piragüismo en el Estany dels Ponts no tendrá finalmente un edificio de tecnificación. Así lo confirmaron este viernes Consell y Ajuntament durante la presentación del nuevo proyecto. Esta modifición se hace «para poder cumplir con los plazos establecidos por Europa» y cuenta, según el Consell, con el consenso de la Federación Balear de Piragüismo. El proyecto está financiado con Fondos Europeos.

En este sentido, la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, aseguró que «cuando entramos a gobernar no había nada hecho por lo que esta modificación es imprescindible para no perder toda la subvención». Linares sostiene que este proyecto «es importante para el municipio y trabajaremos para que sea un realidad». Con todo, desde el Ajuntament no se descarta la construcción del edificio de tecnificación a largo plazo. «Buscaremos nuevas subvenciones o invertiremos fondos propios para poder ejecutarlo pero ahora no podemos arriesgarnos a perder la ayuda», zanjó Linares.

Los socialistas por su parte, denuncian que este cambio implicará perder 1 millón de euros y presentarán una moción en el Consell para reactivar el proyecto original.