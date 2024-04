La XXI Fira del Vi llena el Claustre con 4.000 personas.

La Fira del Vi de Pollença arrancó ayer en su habitual ubicación: el claustro de Sant Domingo, donde entre 3.000 y 4.000 visitantes pudieron conocer de primera mano las novedades enológicas de bodegas de dentro y fuera de Mallorca.

Este año, participan 38 bodegas de la isla, una de las cuales como debutante en este evento, y 18 bodegas de la DO Montsant (Priorat de Catalunya). Cuanto a los cellers mallorquins, participaron de todas las denominaciones de origen de la isla. Aunque en total, se pudieron degustar unos 250 vinos, se trata de una participación ligeramente menor que la del año pasado cuando participaron siete bodegas más.

Uno de los puntos más concurridos del evento fue la carpa exterior del Convent de Sant Domingo, donde se hicieron catas comentadas durante todo el día a cargo de las distintas bodegas participantes como Son Prim, Ses Talaioles, Binigrau, Can Axartell, Can Xanet, Can Vidalet, Olorón, Castillo Miquel, Son Puig y DO Montsant. Precisamente, esta actividad tuvo muy buena acogida y tanto residentes como visitantes se acercaron para seguir las catas. Las previsiones de lluvia se quedaron en eso: en previsiones y la feria se pudo desarrollar con total normalidad.

El único contratiempo que causaron las malas previsiones meteorológicas fue el aplazamiento del espectáculo de CircArt, que finalmente se celebrará el 3 de mayo a las 19 horas en Can Villalonga, según informó el Ajuntament. La XXI Fira del Vino cerró ayer sus puertas alrededor de las 20.30 horas, pero una hora antes la taquilla dejó de vender entradas para poder acceder al interior del Claustro. La afluencia de hoy se espera que sea similar, aunque cabe recordar que la feria reabre a las 10 h y cierra a mediodía, a las 14 horas. De igual manera que ayer, la taquilla para poder acceder al Claustre, cerrará un poco antes. La entrada es de 15 euros e incluye una copa de regalo y un vale de 5 euros para adquirir vinos.