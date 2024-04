Maioris se moviliza: centenares de bicicletas ruedan para exigir el IES Son Granada.

«En 2024 ya no podemos callar nuestra voz. Es una cuestión de justicia e igualdad de oportunidades». Las familias de la zona de la Marina de Llucmajor han realizado una multitudinaria bicicletada reivindicativa para exigir la construcción del Instituto Son Granada en Maioris. Un centro que toda la comunidad educativa reivindica desde hace más de una década. La movilización ha sido convocada por la plataforma «Junts per l’IES Maioris» creada en 2013.

La concentración se ha producido a las 10 horas en el CEIP Badies. De allí se han dirigido al CEIP Urbanitzacions desde donde se ha pedaleado hasta el solar donde está previsto la construcción del IES, en la calle Galiota esquina con Donzell. Padres, madres, niños, jóvenes han participado en este acto para exigir al Govern celeridad y conseguir que este proyecto sea una realidad lo antes posible. También se han podido ver pancartas reivindicativas y se ha leído un manifiesto.

Niños durante la protesta.

En 2015 el Ajuntament de Llucmajor cedió el solar al Institut Balear d’Infraestructures que sacó a concurso el proyecto en 2019. «Desde la primera recogida de firmas en 2011 hemos visto como las promesas se han ido disipando en el aire, hemos visto como los compromisos se han obviado y como nuestras esperanzas se han ido desvaneciendo a cada nuevo contratiempo en forma de promesa no cumplida o cambio de gobierno», así se han expresado los padres y madres.



Éste sería el tercer instituto de educación secundaria del municipio. La petición viene justificada, según exponen, «por el hecho que este centro permitiría liberar las aulas del IES s’Arenal y además bajar las ratios y mejorar la organización del centro. Además permitiría abrir estudios de Formación Profesional que permitirían bajar la tasa de abandono de la zona, que es alta».Así han expresado que «es hora que las autoridades asuman su responsabilidad y cumplan con los compromisos adquiridos. No podemos permitir promesas vacías. Ha llegado un punto en que las palabras ya no son suficientes, es el momento de la acción concreta y decisiva». Han asistido regidores de la oposición pero no del equipo de gobierno.