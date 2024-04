La concesión de la Medalla d’Or de la Ciutat d’Inca al historiador y cronista honorario Gabriel Pieras deberá esperar después de que en el pleno del jueves los seis regidores del PP se abstuvieron en la votación para iniciar el expediente de concesión de este reconocimiento. La propuesta necesitaba los votos a favor de tres cuartas partes de pleno y PSOE, Més y Vox apoyaron el dictamen, mientras que los regidores del PP optaron por la abstención.

El concejal del PP, Miquel Ferrer, defendió la postura de su partido alegando que «no ha habido consenso entre los partidos y una distinción como esta merece el consenso de todos las fuerzas políticas representadas en el Ajuntament». También hizo referencia a que «el equipo de gobierno ha llevado la propuesta por urgencia para traerla a este pleno» y anunció que se pediría una serie de cambios en el reglamento de protocolos, honores y distinciones.

El portavoz de los populares inquers, Pedro Mas, considera que «esta ausencia de consenso previo es una falta de respeto por parte del equipo de gobierno hacia la oposición y hacia el propio homenajeado, porque no ha pasado por los conductos reglamentarios previos y fue el lunes cuando se nos comunicó que iría a pleno. Es una nueva muestra por parte del alcalde Virgilio Moreno de pasar el rodillo».



Desde el partido socialista, el regidor Andreu Caballero resalta que «Gabriel Pieras se merece esta distinción indiscutiblemente y estamos convencidos de que la propuesta saldrá adelante por unanimidad, como tiene que ser. El PP tendría que haber expresado sus reticencias antes de llegar a la votación para evitar esta situación que todos lamentamos. Fue un error incomprensible, pero no me cabe duda de que sabrán rectificar».

Por parte de Més, la regidora de Cultura y responsable del archivo, Alice Weber, matiza que «la falta de consenso en este caso la expresa el PP, no el resto de partidos. Por lo tanto, que no se lleve a cabo este reconocimiento es, como dicen ellos mismos, falta de consenso por su parte». Weber lamenta que «el PP haya tumbado un homenaje a Gabriel Pieras por toda su trayectoria y haya dañado una figura con más de cuarenta años de trabajo por Inca a sus espaldas que no se merece este trato».