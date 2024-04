El Ajuntament de Pollença da diez días a la propiedad del hotel Formentor para que desaloje el aparcamiento que ha estado explotando durante más de una década. En caso de no hacerlo le impondrá multas coercitivas. El alcalde Martí March (PSOE) toma esta decisión después de que el Juzgado número 1 de Palma haya desestimado la solicitud de INFORSA (empresa que gestionaba las instalaciones de forma subsidiaria) de suspender cautelarmente la suspensión de la licencia de actividad.

Con la carretera de Formentor colapsada a diario por la alta intensidad de vehículos que circulan por la vía, el aparcamiento de la playa de Formentor es una infraestructura estratégica. March confirma su intención de que la gestión pase a manos de la Empresa Municipal de Servicios lo antes posible. Cabe recordar que las restricciones de acceso a Formentor (entre las 10 y las 22.30 horas) no entrarán en vigor hasta el 1 de junio muy a pesar del alcalde, partidario de adelantar la medida a a abril o a más tardar al 1 de mayo.

«Lamentablemente Tráfico nos dice que no hay consenso con el Govern y con el Consell que son los que tienen que poner los autobuses lanzadera y los informadores para poder ampliar la medida y la carretera ya está completamente saturada, sobre todo en el tramo de la playa al faro», dice.

La pasada temporada turística el acceso a la carretera de Formentor (entre el Port de Pollença y la playa) quedaba condicionado a la capacidad del párking entre las 10 y las 22.30h horas desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, cuando está prohibida la circulación de vehículos a motor por la vía, salvo los expresamente autorizados.

El litigio entre la propiedad del hotel y el Ajuntament de Pollença por el aparcamiento de Formentor se remonta al verano de 2021. El anterior alcalde, Tomeu Cifre Ochogavía condicionó la concesión de la licencia de reforma integral del hotel a la cesión previa de las zonas verdes, viales y aparcamientos de la urbanización, pero una vez tuvo la licencia de reforma firmada, la propiedad impugnó el acuerdo alegando que los aparcamientos no tienen la consideración de vial y por lo tanto siguen siendo de su propiedad.

Preguntada sobre la orden de desalojo, la propiedad del hotel dice que «A día de hoy, el ayuntamiento no nos ha notificado el decreto y por lo tanto», desconocemos su contenido.

El Consistorio permitió durante meses que la propiedad de Formentor siguiera explotando el párking que consideraba de su propiedad hasta que finalmente a petición de los partidos de la oposición (algunos de ellos ahora en el gobierno) se encargó un estudio jurídico para determinar la validez y alcance de los acuerdos suscritos. El informe trataba de dilucidar también si se ha producido un enriquecimiento ilícito por parte de la empresa,ya que la explotación del párking ha seguido en manos privadas.

El alcalde confía ahora en que la propiedad de Formentor cumpla con el decreto de desalojo. «Espero que lo hagan de acuerdo con la resolución judicial. Tienen que acatar las cosas que dicen los tribunales y en este caso han rechazado suspender la suspensión cautelar. Es una cuestión de reciprocidad, nosotros también tenemos que acatar las resoluciones que les son favorables», dice.

Aunque el exalcalde Tomeu Cifre (Tots) justifica que no paralizó la actividad del aparcamiento por «miedo a posibles indemnizaciones», el actual alcalde Martí March no teme que la orden pase factura al Ajuntament. «En todo caso es una medida provisional a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre la cuestión de fondo que es si al final el párking es nuestro o no. Si fallan a nuestro favor, habríamos permitido que la empresa haga negocio con una propiedad pública», concluye.