La asociación de familias del colegio Sa Torre reclaman al Ajuntament de Manacor celeridad en la reforma de la plaza de sa Torre, un proyecto presentado el mes de julio del año pasado y que tiene que suponer una prolongación del proyecto educativo y metodológico del CEIP Sa Torre.

Los padres y madres de los escolares del centro lamentan que, «una vez más», dicha reforma ha quedado «en segundo plano», por lo que instan al Ajuntament a emprender la propuesta tras la reunión que estos mantuvieron con las responsables de Educació y Serveis Generals. Añaden que estas junto al equipo directivo del centro acordaron realizar actuaciones en la plaza de Sa Torre para que los escolares puedan tener un espacio exterior digno. «Un proyecto empezado y sobre la mesa, ahora parece que hay otras intervenciones más importantes», aseguran.

Por su parte, desde el Ajuntament confirmaron este martes que cuentan con el anteproyecto de reforma del espacio y que «en ningún caso ha quedado descartado». «El Ajuntament trabaja con un proyecto que haga compatibles los usos y necesidades por parte del CEIP Sa Torre, con los usos del Centro de Salud y los vecinos del barrio», aseguran.

Desde el Consistorio también añaden que el hecho de no tener un presupuesto prorrogado –todavía no se ha aprobado el del presente ejercicio– no afectará el desarrollo de este proyecto en sa Torre «ya que todas las reformas urbanísticas de espacios públicos que se han llevado a cabo entre 2019 y 2023 no se han realizado en base a partidas del presupuesto ordinario sino que se han tenido que realizar incorporaciones de remanentes, ayudas del Pla d’Obres i Serveis o otras subvenciones como las Next Generation», argumentan.