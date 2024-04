Tras cuatro años con las puertas cerradas, el bar del Poliesportiu de Pollença continuará sin actividad hasta que se vuelva a licitar su concesión. El hecho es que el Ajuntament ha declarado desierta la licitación para la explotación. Es decir, ninguna empresa ha optado a este contrato que tenía un canon anual de 5.445 euros con el IVA incluido. Según informó este lunes el Ajuntament, la licitación se volverá a realizar «en breve y con las mismas condiciones».

Cabe recordar que hace cuatro años que los pollencins ya no cuentan con este servicio, porque con la pandemia se cerró y hasta ahora no se había vuelto a sacar a licitación. De hecho, en el 2021 la oposición (Junts Avançam) ya criticó al equipo de gobierno (Tots per Pollença y Unió Mollera Pollencina) que este servicio permaneciera cerrado bajo el pretexto de la pandemia, a pesar de que ya se permitía hasta un 50 % de aforo en las gradas. Ahora, que el procedimiento ha quedado desierto, su apertura continúa en el aire.

Adjudicaciones

El Ajuntament también sacó a licitación los bares del Pavelló y del Poliesportiu del Port. En el primer caso, tras también cuatro años de cierre, la cafetería reabrirá sus puertas para dar servicio a los usuarios de estas instalaciones deportivas. Por lo que se refiere al Poliesportiu del Port, se prevé que se adjudique «en breve», ya que «está pendiente de un informe técnico para evaluar las ofertas recibidas», se detalló desde el Consistorio.

Por otra parte, el Consistorio también aprobó este lunes la adjudicación del contrato de servicios de redacción del proyecto, dirección de obra y estudio de seguridad de la escoleta de Pollença.

Se ha adjudicado a la empresa Studiomas Concept SL, por presentar la oferta con mejor puntuación, con un importe total de 164.378,50 euros. Ahora, el Ajuntament y la empresa tienen hasta diez días para la formalización de este contrato.